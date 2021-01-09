Во время комендантского часа агрессивный человек в аэропорту был оштрафован на 2000 евро

Во время комендантского часа в ночь на субботу, 9 января, с 22:00 до 5:00 Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией, Государственной пограничной охраной и Национальной гвардией провела проверку 7313 человек.

Гжибовска указывает, что большинство жителей находились на улице по уважительным причинам и в 5506 случаях люди заполнили необходимый документ самостоятельно. Однако выявлены и нарушения. Профилактические указания населению даны в 1510 случаях. Также возбуждено 603 дела об административных правонарушениях и составлено 142 протокола о возбуждении административных процессов в связи с несоблюдением мер эпидемиологической безопасности.

В некоторых случаях, когда выявленные нарушения были очевидны, лица также были оштрафованы на сумму от 1000 до 2000 евро. Например, сотрудники аэропорта наложили на человека штраф в размере 2000 евро. Он прибыл из-за границы и уехал из аэропорта на такси, но не заполнил свое удостоверение о нахождении вне дома, более того - даже после неоднократных призывов сотрудников полиции заполнить его на месте категорически отказался это сделать и вел себя агрессивно, сообщила пресс-секретарь полиции.

Она добавила, что во время комендантского часа было несколько случаев, когда люди пытались скрыться от полиции на машине. Например, в Яунлайценской волости Алуксненского района около 23:00 человек, управляя автомобилем, не подчинился законному требованию полиции остановиться и попытался сбежать. Через несколько минут автомобиль был остановлен в Яунлайцене, и было обнаружено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, равного примерно 2,7 промилле алкоголя, и не имел права управлять автомобилем.

Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис сообщил, что 73 человека были проверены на несоблюдение комендантского часа, а административные штрафы были выписаны 28 нарушителям.

"По сравнению с новогодними праздниками, когда люди опаздывали и спешили домой после 22:00, прошлой ночью нарушители комендантского часа устанавливались с 2 до 4 часов ночи - они возвращались с домашних вечеринок", - сказал Садовскис.

Он добавил, что многие нарушители находились в состоянии алкогольного опьянения, в том числе несколько подростков. Прошлой ночью полиция также наложила более высокие штрафы - от 50 до 100 евро.

Садовскис рассказал, что прошлой ночью полиция встретила бравурных нарушителей, но серьезных инцидентов не было.

Госполиция напоминает, что в ночь на воскресенье, 10 января, с 22:00 до 5:00 в стране будет действовать комендантский час и будут приняты меры по проверке соблюдения его жителями.