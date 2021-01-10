Вс, 10.01.2021
Я считаю, что с этической точки зрения все должны вакцинироваться, потому что от этого зависит здоровье и жизнь других людей. Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
  • RUS TVNET
  • Новости
  • За рубежом
  • Авиакатастрофа в Индонезии: в море обнаружены обломки разбившегося "боинга" и тела погибших
1
1 мин для прочтения

Авиакатастрофа в Индонезии: в море обнаружены обломки разбившегося "боинга" и тела погибших
Дополнено

ФОТО: Pexels

В Яванском море было определено предполагаемое место крушения пассажирского самолета Boeing 737-500 индонезийской компании Sriwijaya Air, сообщает "Медуза".

Как сообщает издание Associated Press, в районе между островами Ланканг и Лаки, которые входят в архипелаг Серибу, на глубине 23 метров были найдены обломки упавшего лайнера, а также фрагменты тел и одежды погибших пассажиров самолета.

Спасатели также зафиксировали сигнал, по их мнению он может исходить от бортовых самописцев "боинга". "Мы уверены, самолет разбился именно здесь", - заявил СМИ маршал ВВС Индонезии Хади Тчахджанто.

Позже AFP сообщило, что обнаружены черные ящики разбившегося "боинга".

Напоминаем, самолет авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Понтианак, упал в море днем в субботу, 9 января. Практически сразу после вылета "боинг" менее чем за минуту потерял больше трех километров высоты. На борту самолета находились 62 человека - 50 пассажиров, включая детей, а также 12 членов экипажа. Данных о выживших в результате катастрофы не поступало.

Причины крушения также пока неизвестны. Разбившийся Boeing 737-500 эксплуатировался в течение 26 лет, в том числе ранее - американскими авиакомпаниями. В день катастрофы он также совершил два рейса, а вылет третьего был задержан из-за условий погоды. Перед вылетом поломок у лайнера обнаружено не было.

Последние новости

НАВЕРХ
Back