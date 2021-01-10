Коронавирус: пять самых распространенных симптомов у детей

Издание The Sun назвало пять симптомов, которые чаще всего встречаются у зараженных детей:

Усталость

Пятьдесят пять процентов детей, заболевших Covid-19, испытывают усталость. Дети ведут себя иначе, когда устают, но этот симптом труднее заметить у младенцев и маленьких детей.

Головная боль

У 53% детей с коронавирусом болит голова. Обычно речь идет о внезапно возникшей боли. В случае с детьми следует помнить, что головные боли сказываются и на их животе. Если ребенок жалуется на боли в животе, у него может болеть и голова.

Температура

У 49% детей была высокая температура. Это также главный симптом Covid-19 у взрослых. В случае повышения температуры важно следить за тем, чтобы ребенок употреблял достаточно жидкости.

Боль в горле

38 процентов детей с положительным результатом теста на Covid-19 жаловались на боль в горле.

Потеря аппетита