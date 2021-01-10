Вс, 10.01.2021
Врач, который не воспользовался возможностью сделать прививку, мешает сделать это кому-то другому, кто с нетерпением ждет своей очереди. Мы не можем позволить себе не прививать тех, кто к этому готов. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Коронавирус: пять самых распространенных симптомов у детей

ФОТО: Shutterstock

Коронавирус по-прежнему стремительно распространяется по миру. Если в отношении взрослых известно, какие симптомы могут говорить о заражении, с детьми дела обстоят несколько сложнее, пишет Rus.Postimees.

Издание The Sun назвало пять симптомов, которые чаще всего встречаются у зараженных детей:

Усталость

Пятьдесят пять процентов детей, заболевших Covid-19, испытывают усталость. Дети ведут себя иначе, когда устают, но этот симптом труднее заметить у младенцев и маленьких детей.

Головная боль

У 53% детей с коронавирусом болит голова. Обычно речь идет о внезапно возникшей боли. В случае с детьми следует помнить, что головные боли сказываются и на их животе. Если ребенок жалуется на боли в животе, у него может болеть и голова.

Температура

У 49% детей была высокая температура. Это также главный симптом Covid-19 у взрослых. В случае повышения температуры важно следить за тем, чтобы ребенок употреблял достаточно жидкости.

Боль в горле

38 процентов детей с положительным результатом теста на Covid-19 жаловались на боль в горле.

Потеря аппетита

Дети могут и без того недоедать, но если они больше обычного отказываются есть, это может быть симптомом коронавируса. Аппетит пропадал у 35 процентов детей, зараженных коронавирусом.

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