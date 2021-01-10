Пожар в эстонском социальном доме: местные жители помогали выводить людей

Погибших в пожаре нет, а шестерых госпитализированных уже выписали, их здоровью ничто не угрожает, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Старший смены Муугаской спасательной команды Константин Гапонов, выразил благодарность местным жителям, которые активно помогали спасателям: выводили бабушек, дедушек, инвалидов из здания, даже помогли лестницу ставить. "Мы приехали на вызов, основной ресурс еще ехал из Таллинна, он не успел прибыть, и рук не хватало", - объяснил Гапонов.

В ближайшее время станет ясно, можно ли отремонтировать сгоревшее здание или придется строить новое, а пока город обещает оплачивать временное проживание пострадавших.

Напомним, что в пятницу, 8 января, в 21:40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Маарду вспыхнул пожар в социальном доме. Спасатели отреагировали на пожар усиленным составом: на место прибыли 14 пожарных машин и два оперативных дежурных. К тому моменту крыша здания полыхала открытым огнем, сразу же была начата эвакуация людей.

По словам оперативного дежурного Пыхьяского спасательного центра, огонь очень быстро распространялся, что осложняло как эвакуацию, так и спасательные работы. Всего в доме было 42 человека.