Во время комендантского часа задержан мужчина: он повредил полицейскую машину и форму сотрудника

Во время комендантского часа в ночь на воскресенье, 10 января, с 22 до 5 часов Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией, Государственной пограничной охраной и Национальной гвардией провела проверку 5240 человек.

Гжибовска указывает, что большинство жителей находились на улице по уважительным причинам, и в 3958 случаях люди заполнили заявление самостоятельно. Однако были выявлены и нарушения. Профилактические указания населению даны в 1049 случаях. Также был возбужден 541 административный процесс и составлено 148 протоколов об административных нарушениях за несоблюдение мер эпидемиологической безопасности, а большинство людей были оштрафованы на сумму от 10 до 2000 евро в зависимости от серьезности нарушения.

Гжибовска сообщила, что,

несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и правила безопасности, которые введены для сокращения распространения инфекции Covid-19 и спасения жизней, некоторые люди в субботу повторно отправились в поездки на автомобилях. 40

Проверки показали, что многие из них нарушали ограничения режима ЧС во время езды в автомобиле с людьми, не проживающими с ними в одном домохозяйстве.

Также установлено, что четыре человека, недавно вернувшиеся из страны с высоким показателем заболеваемости Covid-19, не соблюдают ограничения на собрания, не самоизолировались, а также не зарегистрировались в системе covidpass.lv.

"Это не только грубое нарушение установленных требований безопасности, но и действия, которые ставят под угрозу здоровье других людей", - подчеркнула Гжибовска.

В контакте с полицией некоторые люди проявляли агрессию, умышленно и оскорбительно не подчинялись законным требованиям стражей порядка, хотя их неоднократно призывали прекратить правонарушения, а также скрывали свои личности, поэтому некоторых нарушителей пришлось доставить в участок для выяснения обстоятельств.

Также в ходе проверок был задержан объявленный в розыск мужчина, приговоренный по решению суда к заключению за совершение тяжкого преступления - незаконной деятельности с финансовыми инструментами и платежными средствами.

Полиция призывает быть ответственными за свое здоровье и здоровье своих близких и напоминает, что во время комендантского часа можно находиться на улице только при наличии уважительной причины и заполненного заявления, а также документа, удостоверяющего личность. В тех случаях, когда человек находится на улице, чтобы пойти на работу или с работы, в дополнение к вышесказанному необходимо иметь при себе свидетельство о работе или службе, если таковое имеется.