Серия нападений в Чикаго: три жертвы, стрельба в магазине, автоугон, заложники

По словам начальника Чикагской полиции Дэвида Брауна, в 13:50 по местному времени подозреваемый - 32-летний мужчина по имени Джейсон Найтенгейл открыл стрельбу по водителю одной из машин - 30-летнему студенту университета Чикаго на городской парковке в Саус-Сайде. Тот погиб на месте.

Спустя несколько минут Найтенгейл зашел в вестибюль расположенного рядом жилого дома: он попросил позвонить по телефону, после чего начал стрелять по сотруднице охраны. Она скончалась позже в больнице от огнестрельного ранения в грудь. Помимо этого, Найтенгейл выстрелил в голову 77-летней жительнице дома, которая в тот момент забирала почту. Женщина госпитализирована в критическом состоянии.

После этого преступник направился в дом по соседству, где наставил пистолет на своего знакомого, потребовал ключи от его автомобиля и угнал его.

Около 15:35 Найтенгейл ворвался в один из местных магазинов и заявил об ограблении. Там он застрелил 20-летнего мужчину, а также ранил в спину и шею 81-летнюю женщину.

Примерно через час преступник напал на автомобиль, в которой ехали мать с 15-летней дочерью и тяжело ранил девушку в голову. После этого он вернулся в магазин, на который напал ранее, и открыл огонь по прибывшим по вызову полицейским, врезавшись в их служебную машину.

Найтенгейлу удалось скрыться от полиции, после чего он направился в город Эванстон, входящий в агломерацию Большого Чикаго. В 17:38 там он открыл стрельбу в аптеке сети CVS, а затем захватил заложницу в ресторане по соседству IHOP. Позже он выстрелил ей в голову, ее в критическом состоянии госпитализировали. По некоторым сообщениям, позже она умерла.

Полицейские Эванстона, которые прибыли по экстренному вызову в аптеку, обнаружили Найтенгейла на автомобильной парковке поблизости и застрелили его.