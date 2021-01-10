Последствия урагана Филомена в Испании: передвижение затруднено, школы закрыты, есть погибшие

Аэропорт Мадрид-Барахас, который был закрыт в пятницу вечером из-за сильного снегопада, по-прежнему не работает, и железнодорожные пути в столице также закрыты.

Школы, колледжи и университеты также закрыты в Мадриде как минимум до среды.

По всей стране по-прежнему недоступно около 700 основных дорог.

Хотя ураган Филомена утих, когда он двигался на восток, власти призвали людей оставаться дома, поскольку улицы могут быстро стать скользкими.

Испанская метеорологическая служба прогнозирует, что в начале недели температура воздуха в некоторых местах упадет до минус 14 градусов по Цельсию.

Власти сообщили в субботу, что в результате урагана погибли по меньшей мере четыре человека. 25

Из-за экстремальных погодных условий, вызванных ураганом Филомена, в пятницу, 8 января и субботу, 9 января, многие регионы были покрыты толстым снежным покровом.

В Мадриде службы экстренной помощи прилагают большие усилия для обеспечения доступа к больницам, поскольку Испания, как и другие страны, переживает пандемию.