"Практически непьющий, но пью". Лукашенко дал первое большое интервью с начала протестов

О своем президентском сроке

Лукашенко на вопрос, не устал ли он быть президентом, ответил, что человек привыкает ко всему:

"Президент - это белка в колесе, остановиться невозможно. Колесо вертится, ты бежишь, бежишь, бежишь". 1

О Тихановской

Светлана Тихановская - голос тех, кто ее финансирует и направляет, сама она не способна сформулировать элементарную мысль, считает политик.

"Я вообще не знаю, хозяйка она, домохозяйка или кто", - сказал он. 1

По его словам, "ее курс определяют спецслужбы Литвы и Польши, а всем этим заправляют США".

О протестах

Во время протестов в Беларуси, Лукашенко, по его словам работал больше, чем обычно:

"У нас протестуны ходили по улицам по выходным, поэтому и выходных не было". 1

О Путине

"Трижды в неделю играю в хоккей. С Владимиром Путиным в одной команде. В политике нас с ним намертво загнали в одну команду", - приводит слова Лукашенко "Медуза".

Политик отметил, что считает президента России своим единственным другом: Путин - мой друг, а больше друзей у меня нет. Противников очень много.

С Россией мы 30 лет телепаемся в строительстве Союзного государства". 1

"Практически непьющий, но пью"

"Самогон или водку? Ни то, ни другое - в силу особенностей организма. У меня нет фермента, который перерабатывает алкоголь.

Я не пьющий практически. Но пью в двух случаях. 1

Когда мы собираемся, президенты - тогда приходится немного выпить... И второй случай, когда в женском коллективе - тоже не можешь святым казаться... А в общем я крепкие напитки пить не могу", - приводит слова политика "Комсомольская правда".