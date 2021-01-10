"Практически непьющий, но пью". Лукашенко дал первое большое интервью с начала протестов

О своем президентском сроке
Лукашенко на вопрос, не устал ли он быть президентом, ответил, что человек привыкает ко всему:
"Президент - это белка в колесе, остановиться невозможно. Колесо вертится, ты бежишь, бежишь, бежишь".
Светлана Тихановская - голос тех, кто ее финансирует и направляет, сама она не способна сформулировать элементарную мысль, считает политик.
"Я вообще не знаю, хозяйка она, домохозяйка или кто", - сказал он.
По его словам, "ее курс определяют спецслужбы Литвы и Польши, а всем этим заправляют США".
Во время протестов в Беларуси, Лукашенко, по его словам работал больше, чем обычно:
"У нас протестуны ходили по улицам по выходным, поэтому и выходных не было".
"Трижды в неделю играю в хоккей. С Владимиром Путиным в одной команде. В политике нас с ним намертво загнали в одну команду", - приводит слова Лукашенко "Медуза".
Политик отметил, что считает президента России своим единственным другом: Путин - мой друг, а больше друзей у меня нет. Противников очень много.
С Россией мы 30 лет телепаемся в строительстве Союзного государства".
"Практически непьющий, но пью"
"Самогон или водку? Ни то, ни другое - в силу особенностей организма. У меня нет фермента, который перерабатывает алкоголь.
Я не пьющий практически. Но пью в двух случаях.
Когда мы собираемся, президенты - тогда приходится немного выпить... И второй случай, когда в женском коллективе - тоже не можешь святым казаться... А в общем я крепкие напитки пить не могу", - приводит слова политика "Комсомольская правда".
Напомним, что в Беларуси уже более 4 месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, которые прошли 9 августа. ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко, правящего республикой свыше 26 лет. Демонстранты требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.