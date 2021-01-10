Вопреки утверждениям Винькеле Минздрав закупил лишь десятую часть вакцин Pfizer, предложенных Латвии

Первоначально Латвия заказала всего 100 тысяч доз вакцин Pfizer/BioNTech, хотя предложенный объем превышал миллион. Это может означать, что в ближайшие месяцы Латвия будет получать меньшие партии вакцин, чем другие европейские страны, и будет отставать от темпов, когда сможет выйти из пандемии.

Весной начались разногласия между премьер-министром и министром здравоохранения. До открытого конфликта они так и не дошли, потому что Латвия успешно пережила первую волну пандемии. Осенью напряженность между двумя политиками возросла. Кариньш призвал Винькеле увеличить количество тестов на Covid-19, опасаясь перегрузки системы здравоохранения, предложил более строгие ограничения. Министр здравоохранения посчитала, что премьер-министр недостаточно координировал работу других министров и вмешивался не в свою сферу.

В конце ноября Кариньш в прямом эфире предупредил, что ограничения будут более строгими. Это также было предупреждением министру здравоохранения. Скорее всего, она бы тогда потеряла свою должность, если бы Сейм не находился в процессе рассмотрения государственного бюджета. 6

Как на заседаниях правительства, так и в письменных резолюциях Кариньш просил Министерство здравоохранения разработать план вакцинации против Covid-19 в Латвии, проинформировав население и обеспечив логистику вакцины. Министерство представило общую стратегию, которая была рассмотрена 1 декабря. Когда Кариньшу этого не хватило, министерство представило правительству более подробную презентацию. Премьер-министру это тоже показалось недостаточно конкретным.

В Германии жители уже сейчас получают уведомления о дате и месте вакцинации. Вакцинация планируется в выставочных залах, складах супермаркетов, ночных клубах и концертных залах. В Чехии создается система онлайн-резервации для 30 центров вакцинации. В Латвии план предусматривает вакцинацию против Covid-19 в существующих пунктах вакцинации и в клиниках общей практики. К лету надо вакцинировать миллион человек по два раза.

Контракты на поставку вакцины были подписаны несколько месяцев назад. Минздрав планировал использовать в основном вакцину AstraZeneca. Однако в Европе она до сих пор не зарегистрирована. Европейское агентство лекарственных средств сначала зарегистрировало вакцину, произведенную компаниями Pfizer и BioNTech. Латвия заказала 100 000 доз препарата.

Никто в правительстве не возражал против такой стратегии до последних дней прошлого года, когда политики заметили, что эстонцы и литовцы заказали вакцину в гораздо больших количествах.

У Винькеле просили объяснений. На пресс-конференции незадолго до начала года министр заявила, что с заказами на вакцины все в порядке.

В то время Винькеле сказала, что "здесь я хочу развеять миф о том, что Латвия потребовала меньше вакцин, чем могла бы потребовать, мы что-то проспали и доступность вакцин хуже, чем в наших соседних странах. Это неправда, потому что закупки Европейской комиссии были организованы так, что наличие вакцин рассчитывалось пропорционально численности населения страны". Латвия заказала 200 тысяч доз вакцин.