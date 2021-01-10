Вопреки утверждениям Винькеле Минздрав закупил лишь десятую часть вакцин Pfizer, предложенных Латвии

Первоначально Латвия заказала всего 100 тысяч доз вакцин Pfizer/BioNTech, хотя предложенный объем превышал миллион. Это может означать, что в ближайшие месяцы Латвия будет получать меньшие партии вакцин, чем другие европейские страны, и будет отставать от темпов, когда сможет выйти из пандемии.
Весной начались разногласия между премьер-министром и министром здравоохранения. До открытого конфликта они так и не дошли, потому что Латвия успешно пережила первую волну пандемии. Осенью напряженность между двумя политиками возросла. Кариньш призвал Винькеле увеличить количество тестов на Covid-19, опасаясь перегрузки системы здравоохранения, предложил более строгие ограничения. Министр здравоохранения посчитала, что премьер-министр недостаточно координировал работу других министров и вмешивался не в свою сферу.
В конце ноября Кариньш в прямом эфире предупредил, что ограничения будут более строгими. Это также было предупреждением министру здравоохранения. Скорее всего, она бы тогда потеряла свою должность, если бы Сейм не находился в процессе рассмотрения государственного бюджета.
Как на заседаниях правительства, так и в письменных резолюциях Кариньш просил Министерство здравоохранения разработать план вакцинации против Covid-19 в Латвии, проинформировав население и обеспечив логистику вакцины. Министерство представило общую стратегию, которая была рассмотрена 1 декабря. Когда Кариньшу этого не хватило, министерство представило правительству более подробную презентацию. Премьер-министру это тоже показалось недостаточно конкретным.
В Германии жители уже сейчас получают уведомления о дате и месте вакцинации. Вакцинация планируется в выставочных залах, складах супермаркетов, ночных клубах и концертных залах. В Чехии создается система онлайн-резервации для 30 центров вакцинации. В Латвии план предусматривает вакцинацию против Covid-19 в существующих пунктах вакцинации и в клиниках общей практики. К лету надо вакцинировать миллион человек по два раза.
Контракты на поставку вакцины были подписаны несколько месяцев назад. Минздрав планировал использовать в основном вакцину AstraZeneca. Однако в Европе она до сих пор не зарегистрирована. Европейское агентство лекарственных средств сначала зарегистрировало вакцину, произведенную компаниями Pfizer и BioNTech. Латвия заказала 100 000 доз препарата.
Никто в правительстве не возражал против такой стратегии до последних дней прошлого года, когда политики заметили, что эстонцы и литовцы заказали вакцину в гораздо больших количествах.
У Винькеле просили объяснений. На пресс-конференции незадолго до начала года министр заявила, что с заказами на вакцины все в порядке.
В то время Винькеле сказала, что "здесь я хочу развеять миф о том, что Латвия потребовала меньше вакцин, чем могла бы потребовать, мы что-то проспали и доступность вакцин хуже, чем в наших соседних странах. Это неправда, потому что закупки Европейской комиссии были организованы так, что наличие вакцин рассчитывалось пропорционально численности населения страны". Латвия заказала 200 тысяч доз вакцин.
На самом деле Латвия могла подать заявку как минимум на один миллион вакцин Pfizer. Под предлогом конфиденциальности Национальная служба здравоохранения отказывается раскрывать точную цифру.