Вс, 10.01.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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В Латвии обнаружен новый штамм Covid-19

ФОТО: Gabriel Pahontu/Shutterstock

В Латвии выявлен случай заражения новым штаммом Covid-19, сообщает передача Латвийского телевидения Panorāma.

Председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований и образования Янис Кловиньш подтвердил, что у одного из заболевших в Латвии выявлен штамм вируса, который распространяется в Великобритании.

В Центре профилактики и контроля заболеваний ранее заявили, что новый штамм коронавируса по тяжести заболевания не отличается от прежнего, но значительно заразнее.

После выявления этого штамма в Великобритании Латвия, как и другие европейские страны, временно прекратила пассажирское сообщение с ней. В настоящее время для предотвращения распространения нового штамма вируса все, кто возвращается из Великобритании и ЮАР, должны строго соблюдать 10-дневную самоизоляцию и сдать тест.

SPKC ранее сообщал, что отдельные случаи мутации Covid-19 также были зарегистрированы в Дании, Нидерландах, Исландии и Австралии.

Всего новый штамм коронавируса был обнаружен примерно в 45 странах мира.

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