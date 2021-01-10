В Латвии обнаружен новый штамм Covid-19

Председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований и образования Янис Кловиньш подтвердил, что у одного из заболевших в Латвии выявлен штамм вируса, который распространяется в Великобритании.

В Центре профилактики и контроля заболеваний ранее заявили, что новый штамм коронавируса по тяжести заболевания не отличается от прежнего, но значительно заразнее.

После выявления этого штамма в Великобритании Латвия, как и другие европейские страны, временно прекратила пассажирское сообщение с ней. В настоящее время для предотвращения распространения нового штамма вируса все, кто возвращается из Великобритании и ЮАР, должны строго соблюдать 10-дневную самоизоляцию и сдать тест.

SPKC ранее сообщал, что отдельные случаи мутации Covid-19 также были зарегистрированы в Дании, Нидерландах, Исландии и Австралии.