Nekā personīga: Из-за относительно небольшого долга пенсионерка лишилась жилья

Элеонора Лякса жила в двухкомнатной квартире на улице Лугажу в Риге с середины прошлого века. Пенсионерка много лет жила одна, так как ее супруг умер, а детей нет.

Первые обязательства перед Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) у Ляксы появились восемь лет назад, но тогда их удалось погасить. Ее здоровье в последние годы ухудшилось, она с трудом передвигалась и все реже выходила из дома и забывала регулярно оплачивать счета за коммунальные услуги. Два года назад обслуживающая компания RNP из-за долгов обратилась в суд, сообщает программа.

Общая сумма долга составила чуть более 1000 евро. Решение было вынесено в пользу RNP, и его исполнение перешло к присяжному судебному исполнителю Вейнбергсу. 3

Несмотря на то, что он имел право проверить счет должницы, на котором на момент взыскания долга было около 8000 евро, судебный исполнитель не снял деньги со счета, а выставил единственное жилье пенсионерки на аукцион, сообщает Nekā personīga.

Квартиру пенсионерки продали на открытом аукционе за 30 700 евро. При погашении долга Ляксы перед RNP судебный исполнитель должен был перечислить оставшуюся сумму на счет пенсионерки, но этого не произошло, подчеркивается в программе.

Дальняя родственница - внучка сестры, убирая квартиру пенсионерки, нашла несколько документов, в том числе вексель.

В нем говорилось, что в апреле, спустя два месяца после того, как аукцион был одобрен судом, пенсионерка заняла 28 000 евро у некой 30-летней Кристины Луценко. 3

Сумма идентична той, что осталась после продажи квартиры, которую судебный исполнитель должен был перечислить пенсионерке, отмечает Nekā personīga.

Вексель якобы был выдан в Иманте, в то время, когда старушка уже не могла выходить из дома одна. Согласно прозвучавшему в программе, невооруженным глазом очевидно, что вексель подписывала не Лякса, а кто-то неуклюже пытался подделать ее подпись.

Уже через две недели после выдачи векселя Луценко потребовала деньги вернуть, обратившись к нотариусу Инге Муцине, а затем в суд. Дело снова перешло к судебному исполнителю Вейнбергсу. Никто из чиновников не проверил, не является ли вексель поддельным, а Вейнбергс перевел 28 тысяч евро на счет Луценко в Великобритании.

Представительница Ляксы отметила программе, что действия присяжного нотариуса весьма подозрительны, поскольку она умышленно удерживала выплату на счет должницы и, используя зарегистрированный не в Латвии счет Луценко, средства были перечислены третьему лицу.

В результате в течение нескольких месяцев старушка осталась не только без квартиры, но и без денег, на которые она могла бы купить другое жилье или хотя бы покрыть расходы на дом престарелых, подчеркивает Nekā personīga. 3

Уполномоченные представители Ляксы обратились в прокуратуру, и на этой неделе полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

Nekā personīga добавляет, что это не первая схема, в которой относительно небольшой долг приводит к потере жилья или внушительной суммы денег, а центральным лицом выступает судебный исполнитель Вейнбергс. Его действия также оценивались Министерством юстиции.

Вейнбергс письменно заявил программе, что без продажи квартиры было бы невозможно удовлетворить требования взыскателя в разумные сроки, а также что закон не определяет напрямую, что делать с остатком суммы после продажи выставленной на аукцион квартиры. Вейнбергс также пригрозил программе Nekā personīga уголовной ответственностью за клевету.