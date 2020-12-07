"Пусть мы чуть-чуть сдвинем, сколько успеем..." Наталья Михайлова о стариках-невидимках и центре в Болдерае
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Наталья Михайлова полжизни проработала в СМИ. Выгорела, ушла. Сейчас ее сердце болит за тех, кого принято считать невидимками - за людей в возрасте. "Больные, одинокие люди могут просто в своей немощности упасть, лежать, и никто им не поможет. Они могут так и умереть, лежа на полу в своей квартире", - эта фраза врача, по сути, разделила ее жизнь на до и после. Сейчас она - заведующая в центре социального ухода семейного типа в Болдерае, а в мечтах - сдвигает стереотипы общества, борясь за "осознанное старение".
Наталья Михайлова, только факты:
- 25 лет в журналистике: писала в "Т-рекламу" (впоследствии - "Вести"), "Панораму Латвии", "Вечернюю Ригу", "МК-Латвию", была редактором в программе "Город" на TV5;
- Была главным редактором в MIXMEDIA GROUP/Mixnews.lv, а также руководила службой информации на радиостанции Baltkom;
- Имеет диплом филолога Латвийского университета. Сейчас изучает социальную реабилитацию в Медицинском колледже им. П. Страдиня;
- Работала в Рижском центре социального ухода "Межциемс";
- Сейчас - руководитель центра социального ухода семейного типа Gobas Apartamenti в Болдерае.
"В журналистике я выгорела"
Для многих Наталья Михайлова - в первую очередь все еще "человек из прессы". В разных СМИ она проработала 25 лет. Весной 2019 года она ушла с высокой должности на радиостанции Baltkom. На вопрос, что должно произойти, чтобы решиться на большие перемены в профессиональной жизни, Наталья говорит: "Вы сказали, что делаете рубрику про людей, которые горят. Для меня работа всегда была тем, чем ты горишь, чем ты живешь: когда ты утром встаешь и с удовольствием делаешь то, что ты делаешь. Когда уже нет огня, нет искорки, остается только тлеющий пепел - раздувать его бесконечно нет смысла.
С тех пор прошло полтора года - полтора года в совершенно иной сфере, в которой нет времени на новости.
"Я себя спрашивала: "Скучаешь ли ты, Наташенька, по радио?", и ответ был: "Нет, не скучаю, вообще". Причем с каждым днем я все больше убеждаюсь - спасибо, что я уже не там, мне это все не надо, я даже перестала читать новости, я не могу себя заставить, только в машине слушаю радио. Мне говорят: "Ты знаешь, там такое-то случилось", а я говорю: "Нет, не знаю и знать не хочу".
На уточняющий вопрос, какое радио звучит в машине Натальи, она отвечает - Латвийское первое.
"Могут так и умереть, лежа на полу в своей квартире"
Для Натальи это не был прыжок в никуда. "В никуда можно прыгать в 20 лет, в 30, может быть, и то с осторожностью, а тут - есть жизненный опыт, образовательный, есть знания, которые я могу дать. Почему мне их не применить в другой сфере, например?" - рассуждала она. На момент крутого поворота в профессиональной жизни ей было 50 лет.
Она подумала о социальной работе, и на то были причины. В свое время Наталья Михайлова начинала в журналистике с того, что занималась социальными вопросами: куда обратиться, какие есть виды помощи, вела рубрики "Вопросы-ответы" про пенсии, пособия, юридические вещи, эта тема давно с ней "жила".
Особым стимулом, по словам Натальи, стали два события, которые поразили ее еще во время работы журналистом. Осенью 2018 года проходила забастовка социальных работников - сиделки, которые занимаются уходом за людьми, грозились голодовкой, потому что на руки получали 300 евро. "Совершенно безумные деньги, как на это жить?" - искренне сочувствовала Наталья. Таким же знаковым для нее стал и разговор с руководителем отделения неотложной помощи Восточной больницы Алексеем Вишняковым. В эфире она спросила его о биче 21-го века, а он ответил, что это старые, немощные, больные люди, одинокие, которые
Наталью это затянуло - она решила, что это именно то, чего она хочет, и главное - ей есть что там делать. "Я с гордостью говорю о том, что я сейчас работаю в социальной сфере, мне это очень и очень нравится, я чувствую себя очень и очень полезным человеком".
Учиться заново. "Я хотела только спать"
По первому образованию Наталья филолог, а сейчас - снова студентка, но совершенно в другой сфере: она поступила в Медицинский колледж, после окончания которого станет социальным реабилитологом.
"Почему я студент? Я считаю, что в любой профессии нужны теоретические знания. Я привыкла всегда подкладывать под практику теорию. Мне нравится учиться, я люблю получать новые знания, это и необходимо тоже - без знаний ты по-другому видишь эти проблемы", - говорит она.
Колледж - это первая ступень высшего образования, туда берут после средней школы на основе аттестата. "Мои дипломы были не нужны. У нас много студентов, которые в возрасте", - добавляет Наталья, но предупреждает, что не все так просто, как может показаться со стороны.
"Я очень хороший студент, у меня даже стипендия есть, но это все ужасно.
Почему тяжело? Дело в том, что я пошла работать нянечкой - на тот момент зарплата на руки была что-то порядка 400 евро. На это прожить нельзя, поэтому у меня была вторая работа - ночные смены: то есть сутки ты дежуришь в одном месте, сутки - в другом, или через сутки. Я бывала дома пару ночей в месяц. Остальное время работала и училась. Я приезжала на лекцию - засыпала, ехала в машине - засыпала, я хотела только спать", - делится своим опытом студентка.
"Бойтесь своих желаний - они могут исполниться"
Наталья выбрала изучать социальную реабилитацию, то есть сохранение и восстановление навыков у человека, который их потерял, утратил.
"У меня с самого начала была цель - что-то свое, работать в доме, где будут пожилые люди и мы будем за ними ухаживать.
Ее первым местом работы по новой специальности стал рижский центр социального ухода "Межциемс", откуда относительно недавно она перешла работать в новый частный пансионат семейного типа в Болдерае.
"Во время своей работы я познакомилась с очень хорошим человеком - Ольгой Лавровой, она - предприниматель из Юрмалы, у нее там свой маленький женский пансионатик, и она тоже мечтала о расширении. И мы судьбоносно встретились. Она меня пригласила стать заведующей в новом доме", - рассказывает Наталья.
Она живет в Медемциемсе, а в Болдерае оказалась случайно: "Так вышло. Искали место, смотрели разные предложения, а там реставрировали второй этаж как раз под эти нужды. Болдерая - это стечение обстоятельств".
Стареть важно в домашней среде
Наталья искренне убеждена, что человек должен стареть, продолжая жить в привычной среде, важно, чтобы обстановка была максимально приближенной к домашней. Именно такую они и создают в Болдерае.
Дом семейного тира Gobas Apartamenti - официально такой же центр социального ухода, как и другие учреждения по длительному уходу и реабилитации (пансионаты - если совсем просто) для тех, кому требуется присмотр и уход 24/7.
"У нас три квартиры, каждая с отдельным входом, в каждой 10 или 11 человек. Это несколько спален на двоих или троих, большая гостиная, кухня", - рассказывает Наталья.
Ну что - ура! "Мы строили-строили, и наконец..." На этой неделе новый дом семейного типа Gobas Apartamenti принимает...Опубликовано Натальей Михайловой Понедельник, 19 октября 2020 г.
Сениоров, проживающих там, Наталья ласково зовет "мои девочки и мальчики", вместе они пекут булочки с яблоками, играют в шашки, складывают конструкторы, рассматривают книжки и фотографии, а с командой из "Межциемса" даже играли в боулинг.
Само собой разумеется, что речь не только "о развлечениях", это и питание, и медицинская помощь - все, что требуется. Порядок цен, согласно домашней странице Gobas Apartamenti, 1050 - 1350 евро в месяц в зависимости от степени необходимого ухода, которая оценивается по специальной шкале Бартеля. "Это полная сумма за все, кроме лекарств - так принято во всех пансионатах, так как это очень индивидуально", - поясняет Наталья.
А мы напекли свежих булочек с яблоками! Gaisīgas smalkmaizītes ar āboliem!Опубликовано Натальей Михайловой Понедельник, 23 ноября 2020 г.
Не углубляясь, стоимость более 1000 евро в месяц может отпугнуть, но, по словам заведующей, это "средняя рыночная цена". Важно добавить, что не вся сумма ложится на плечи семьи пенсионера, которому требуется уход. Услуги можно покрыть так:
- центр социального ухода получает 85% пенсии;
- еще 640 евро - софинансирование от Рижской думы;
- лишь остальное (если не хватает) - доплачивает семья.
В итоге эта сумма часто не превышает 200-300 евро в месяц.
Есть ли "бесплатные" возможности?
Частный социальный центр семейного типа, конечно, не единственный выход для тех, кто не может самостоятельно справиться с больным родственником в возрасте. Если очень упрощенно, то уместна параллель с платной медициной - можно стоять в очереди на оплаченные государством услуги, а можно получить медицинскую помощь сразу и при другом уровне комфорта. Здесь примерно так же:
- Есть пансионаты, которые принадлежат самоуправлению, в Риге таких три: "Межциемс", Stella maris в Болдерае и "Гайльэзерс";
- Есть пансионаты, которые сотрудничают с Рижской думой и, как правило, принадлежат общественным организациям, таким как Самаритяне или Красный Крест;
- Есть частные пансионаты, которые тоже сотрудничают с Рижской думой (как Gobas Apartamenti).
Муниципальные пансионаты - бесплатные, но важно понимать, что и здесь 85% пенсии включается в стоимость услуг пансионата, однако больше ничего доплачивать не надо. У общественных организаций тоже, как правило, ничего доплачивать не надо. В случае с частными - это также 85% пенсии, софинансирование Рижской думы (до 640 евро), а недостающую сумму доплачивает семья.
Наталья говорит, что частных пансионатов в Риге уже довольно много, но семейного типа - пока всего три: Senior Babite, Dzīves ABC и Gobas Apartamenti в Болдерае. "Это, конечно, все меняется, но пока мы в начале списка", - отмечает Наталья.
По ее мнению, получить софинансирование от Рижской думы нетрудно: если человек сам или его родственники считают, что ему необходим уход 24/7, они обращаются в социальную службу, оттуда присылают работника оценить состояние человека по специальной шкале и составляют заключение.
После этого человека ставят на очередь, в Риге она на данный момент составляет около 500 человек. Большинство, конечно, стоят в бесплатные пансионаты, что может занять год или два. Тем временем в частном пансионате в Болдерае в день интервью (25.11.2020) было занято 8 мест из 31. "Мы только в начале пути, сарафанное радио еще не разнесло", - поясняет Наталья.
Примечательно, что рижанин может поехать куда угодно, в любой пансионат в любой точке Латвии.
Прибегнуть к помощи - это слабость или сила духа?
В Латвии многие все еще стесняются признаться, что поместили своего больного родственника в центр социального ухода. Двигается ли наше общество к принятию того, что это необходимая и очень важная, зачастую даже единственная правильная мера?
"Я вижу, что мы двигаемся, этот стереотип немножко крошится под напором того, что мы живем дольше и никуда не деться от деменции и других заболеваний.
Меня ужасно бесят люди, которые пишут: "Да как вы можете, я свою маму выходила". Это либо люди, которые никогда не сталкивались с этим, либо жертвы по своей сути.
Лежачий - это еще не самый тяжелый вариант. А если это деменция, Альцгеймер, это постоянное движение в квартире, эта возбужденность постоянная? И ты не можешь оставить человека одного дома, потому что он может нанести вред себе или окружающим. Даже не хочу говорить о всех этих страшных историях про уходящих из дома людей, которых находили неживыми..." - размышляет Наталья.
"Если вы чувствуете, что разрушаете свою жизнь - какой смысл в том, что вы посвятили ее маме или папе? Успокоить себя можно тем, что вы зарабатываете, чтобы за вашей мамой присматривали специалисты. В больницу вы же отдаете родителей, когда им плохо? Никого же не мучают угрызения совести от того, что человек в больнице. Здесь человек также больной. Просто другой дом. Не называйте это пансионатом, пусть это будет санаторий", - добавляет она.
В то же время Наталья подчеркивает, что не должно быть второй крайности, мол, "человек состарился - в пансионат". Если человек самостоятелен и здоров, не надо менять привычную для него среду.
"Меня заберут отсюда"
На вопрос о том, как проходят адаптацию те, кто все же попал в центр социального ухода, Наталья рассказывает: "Если мы говорим о людях с деменцией, они, конечно, понимают, что они не дома. Неважно, с деменцией ты или нет, когда ты попадаешь в новое место, тебе надо адаптироваться, а пожилому человеку это тяжело. Конечно, они скучают и говорят: "Меня заберут отсюда". Но они не тоскуют долго. Те, кто с деменцией, у них все волнами - он может улыбаться, а через минуту подойти и ударить.
Просто нельзя. Надо отвечать: "Да, сейчас подождем, придет скоро". Она через пять минут забудет и переключится", - делится Наталья буднями в центре социального ухода.
По ее словам, пожилые люди в центре ведут себя так же, как социум в целом: "Они у нас и дружат за, и дружат против. У них там есть кружки по интересам, все как в обычной жизни, просто это пожилые люди - у них есть друзья, подруги, с которыми они привыкли сидеть сплетничать, а есть те, кого они не любят и сплетничают про них. Все как у всех, просто люди на несколько десятков старше".
Чему учит работа в центре социального ухода?
Задумавшись, Наталья говорит, что работа в центре социального ухода учит тому, как правильно стареть, как себя настроить. "Нет у меня пока готовых ответов. Это неизбежно, мы все состаримся. Надо стареть осознанно, понимая, что ты стареешь. Ставить для себя задачи. Это очень трудно.
Наталья убеждена, что всем нужно общение, новые впечатления, ведь все это - работа для мозга, который нужно нагружать.
"Пусть мы чуть-чуть сдвинем, сколько успеем..."
Работа в центре социального ухода семейного типа - не предел мечтаний и желаний Натальи, параллельно с этой деятельностью ее не отпускает идея о создании общественной организации.
"Я вынашиваю мысль о том, что человек должен стареть осознанно и более здорово, чем он делает это сейчас.
Рынок у нас беспощаден, и в принципе знания устаревают, но надо этих людей как-то вытаскивать и подталкивать к тому, чтобы они соответствовали современным требованиям", - рассуждает Наталья.
Она не согласна с тем, что развитие человека лежит только на его собственных плечах: "Это не совсем так. Важно создать благоприятную среду для этого. Это должно быть центробежное движение со всех сторон - человек, государство, самоуправления и общественные организации, чтобы это все било в одну точку. Надо менять мышление, а это самое трудное. Когда в голове стереотип, что человек в 65 лет - это все, до свидания, чао.
Это такой же период жизни, старость - это тоже жизнь", - считает она.
Наталья признается, что для развития темы про осознанное старение у нее уже есть и единомышленница в лице Татьяны Азаматовой и ее Школы сениоров. "Таня Азаматова - чудесный человек, она горит такими вещами", - восклицает Наталья. Свою деятельность она видит как широкую общественную кампанию - движение, включающее в себя общественную организацию.
Пусть так и будет.
"Я - местный" - это серия статей RUS TVNET о простых людях с активной позицией. Им не все равно. Пусть маленькими поступками, но они меняют мир вокруг себя. Наши герои - абсолютно разные люди, которые искренне горят за свои идеи.