За сутки в Латвии выявлен 331 новый случай Covid-19, скончались 15 человек

Возраст умерших - от 40 до 95 лет:

один умерший - в возрасте от 40 до 45 лет,

один умерший - в возрасте от 55 до 60 лет,

двое умерших - в возрасте от 60 до 65 лет,

пятеро умерших - в возрасте от 70 до 80 лет,

четверо умерших - в возрасте от 80 до 85 лет,

двое умерших - в возрасте от 90 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии умерло 864 пациента с Covid-19, что составляет 1,73% общего количества инфицированных.

В воскресенье было сделано 4179 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 49 899 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 выявлен у 13 061 человека, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 684,7 случая на 100 тыс. жителей.

За последние сутки в больницы Латвии доставлено еще 109 пациентов с Covid-19, всего в больницах - 1200 таких больных, состояние 73 человек оценивается как тяжелое, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Выписано из больниц за последние сутки 29 пациентов, всего за все время пандемии - 4294.