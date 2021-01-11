Пн, 11.01.2021
Путин - мой друг, а больше друзей у меня нет. Противников очень много. С Россией мы 30 лет телепаемся в строительстве Союзного государства. Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
1 мин для прочтения

За сутки в Латвии выявлен 331 новый случай Covid-19, скончались 15 человек
Госпитализированы еще 109 пациентов

ФОТО: LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 331 новый случай Covid-19, скончались 15 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Возраст умерших - от 40 до 95 лет:

  • один умерший - в возрасте от 40 до 45 лет,
  • один умерший - в возрасте от 55 до 60 лет,
  • двое умерших - в возрасте от 60 до 65 лет,
  • пятеро умерших - в возрасте от 70 до 80 лет,
  • четверо умерших - в возрасте от 80 до 85 лет,
  • двое умерших - в возрасте от 90 до 95 лет.

С начала пандемии в Латвии умерло 864 пациента с Covid-19, что составляет 1,73% общего количества инфицированных.

В воскресенье было сделано 4179 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 49 899 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 выявлен у 13 061 человека, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 684,7 случая на 100 тыс. жителей.

За последние сутки в больницы Латвии доставлено еще 109 пациентов с Covid-19, всего в больницах - 1200 таких больных, состояние 73 человек оценивается как тяжелое, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Выписано из больниц за последние сутки 29 пациентов, всего за все время пандемии - 4294.

Отметим, накануне стало известно, что в Латвии обнаружен новый штамм Covid-19.

Последние новости

НАВЕРХ
Back