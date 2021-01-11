За сутки в Латвии выявлен 331 новый случай Covid-19, скончались 15 человек

Возраст умерших - от 40 до 95 лет:
- один умерший - в возрасте от 40 до 45 лет,
- один умерший - в возрасте от 55 до 60 лет,
- двое умерших - в возрасте от 60 до 65 лет,
- пятеро умерших - в возрасте от 70 до 80 лет,
- четверо умерших - в возрасте от 80 до 85 лет,
- двое умерших - в возрасте от 90 до 95 лет.
С начала пандемии в Латвии умерло 864 пациента с Covid-19, что составляет 1,73% общего количества инфицированных.
В воскресенье было сделано 4179 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 49 899 человек.
Согласно расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 выявлен у 13 061 человека, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 684,7 случая на 100 тыс. жителей.
За последние сутки в больницы Латвии доставлено еще 109 пациентов с Covid-19, всего в больницах - 1200 таких больных, состояние 73 человек оценивается как тяжелое, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Выписано из больниц за последние сутки 29 пациентов, всего за все время пандемии - 4294.
Отметим, накануне стало известно, что в Латвии обнаружен новый штамм Covid-19.