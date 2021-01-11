Рижан приглашают на бесплатные курсы латышского языка
С сегодняшнего дня, 11 января, департамент образования, культуры и спорта Рижской думы приглашает рижан записываться на бесплатные дистанционные курсы латышского языка, сообщили в департаменте.
С сегодняшнего дня, 11 января, департамент образования, культуры и спорта Рижской думы приглашает рижан записываться на бесплатные дистанционные курсы латышского языка, сообщили в департаменте.
Информация о записи, список образовательных учреждений и их контактные телефоны размещены на сайте www.integracija.riga.lv. В первом полугодии курсы будут проводиться удаленно.
Бесплатные курсы латышского языка в столице организуются в рамках программы общественной интеграции. Финансирование предоставляется образовательным учреждениям, которые обеспечивают для совершеннолетних жителей Риги, кроме школьников и безработных, возможность освоить латышский язык на уровни A и B.
Курсы проводятся с 2010 года, и за это время их посетило более 14 000 человек.