Рижан приглашают на бесплатные курсы латышского языка

Информация о записи, список образовательных учреждений и их контактные телефоны размещены на сайте www.integracija.riga.lv. В первом полугодии курсы будут проводиться удаленно.

Бесплатные курсы латышского языка в столице организуются в рамках программы общественной интеграции. Финансирование предоставляется образовательным учреждениям, которые обеспечивают для совершеннолетних жителей Риги, кроме школьников и безработных, возможность освоить латышский язык на уровни A и B.