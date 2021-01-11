Для организации вакцинации в Латвии могут привлечь армию

Он признает, что следил за тем, как другие страны организуют этот процесс, и ранее призывал правительство привлекать НВС к осуществлению плана вакцинации.

"В настоящее время представленный в правительство план вакцинации этого не предусматривает, но я обязательно обсужу эту возможность с новым министром здравоохранения", - отметил в интервью глава правительства.

Говоря о плане вакцинации, по мнению премьера, необходимо различать профессионализм здравоохранения в вопросах вакцинации и логистику, то есть создание легко доступных центров вакцинации, а также своевременное оповещение населения о вакцинации.

Премьер-министр допускает, что процесс можно было бы улучшить, если бы были задействованы муниципальные комиссии гражданской защиты, отмечая, что эти комиссии могут помочь улучшить логистику вакцинации.

"Представленный в настоящее время план предусматривает полную децентрализацию процесса вакцинации. Это означает, что нет ни одного ответственного за него. Это неправильно, поэтому необходимо создать централизованную организацию работы", - заявил премьер-министр в интервью изданию.

По его словам, в процессе вакцинации необходимо использовать потенциал быстрого реагирования и материально-технического обеспечения, и это должно происходить при поддержке структур Министерства внутренних дел и Министерства обороны.