Пн, 11.01.2021
Я считаю, что с этической точки зрения все должны вакцинироваться, потому что от этого зависит здоровье и жизнь других людей. Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
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Для организации вакцинации в Латвии могут привлечь армию

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш обсудит с новым министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом возможность вовлечения Национальных вооруженных сил (НВС) в реализацию плана вакцинации против Covid-19, признал премьер-министр в интервью газете Latvijas Avīze.

Он признает, что следил за тем, как другие страны организуют этот процесс, и ранее призывал правительство привлекать НВС к осуществлению плана вакцинации.

"В настоящее время представленный в правительство план вакцинации этого не предусматривает, но я обязательно обсужу эту возможность с новым министром здравоохранения", - отметил в интервью глава правительства.

Говоря о плане вакцинации, по мнению премьера, необходимо различать  профессионализм здравоохранения в вопросах вакцинации и логистику, то есть создание легко доступных центров вакцинации, а также своевременное оповещение населения о вакцинации.

Премьер-министр допускает, что процесс можно было бы улучшить, если бы были задействованы муниципальные комиссии гражданской защиты, отмечая, что эти комиссии могут помочь улучшить логистику вакцинации.

"Представленный в настоящее время план предусматривает полную децентрализацию процесса вакцинации. Это означает, что нет ни одного ответственного за него. Это неправильно, поэтому необходимо создать централизованную организацию работы", - заявил премьер-министр в интервью изданию.

По его словам, в процессе вакцинации необходимо использовать потенциал быстрого реагирования и материально-технического обеспечения, и это должно происходить при поддержке структур Министерства внутренних дел и Министерства обороны.

"Мы зависим от темпов поставок вакцин производителями, и они изменчивы, поэтому мы не можем предсказать, сколько вакцин будет прислано в течение конкретной недели, но мы должны делать все возможное, чтобы после доставки в быстром темпе обеспечить вакцинацию", - убежден Кариньш.

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