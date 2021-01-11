Нэнси Пелоси назвала Дональда Трампа "служанкой Путина"

"Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это. Но нет другого объяснения, почему этот президент Соединенных Штатов такой... служанка (handmaiden) Путина", - заявила политик.

Так она высказала свое мнение, почему Дональд Трамп до сих пор "ничего не сказал по этому поводу".

Как отмечает "Дождь", в декабре президент США говорил о том, что к атакам может быть причастен Китай, при этом спецслужбы США обвиняли в них Россию. Участие Москвы Дональд Трамп никак не комментировал.

"Ведомости" напоминают, что в середине декабря 2020 года американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, могли отслеживать внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. Как сообщал The Washington Post, к атаке была причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предположительно, взлом был осуществлен еще весной 2020 года.

Агентство Associated Press со ссылкой на анонимный источник сообщало, что Белый дом планировал 18 декабря опубликовать заявление в котором Россию называли "главным действующим лицом" массовой кибератаки, но в последний момент получили указание не делать этого, пишет "Дождь".