Пн, 11.01.2021
Президент - это белка в колесе, остановиться невозможно. Колесо вертится, ты бежишь, бежишь, бежишь. Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
1 мин для прочтения

Нэнси Пелоси назвала Дональда Трампа "служанкой Путина"

Путин и Трамп.

ФОТО: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси назвала президента Дональда Трампа "служанкой Путина" из-за его бездействия в отношении масштабной кибератаки на американские федеральные учреждения, пишет "Дождь" со ссылкой на ее интервью CBS.

"Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это. Но нет другого объяснения, почему этот президент Соединенных Штатов такой... служанка (handmaiden) Путина", - заявила политик.

Так она высказала свое мнение, почему Дональд Трамп до сих пор "ничего не сказал по этому поводу". 

Как отмечает "Дождь", в декабре президент США говорил о том, что к атакам может быть причастен Китай, при этом спецслужбы США обвиняли в них Россию. Участие Москвы Дональд Трамп никак не комментировал.

"Ведомости" напоминают, что в середине декабря 2020 года американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, могли отслеживать внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. Как сообщал The Washington Post, к атаке была причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предположительно, взлом был осуществлен еще весной 2020 года.

Агентство Associated Press со ссылкой на анонимный источник сообщало, что Белый дом планировал 18 декабря опубликовать заявление  в котором Россию называли "главным действующим лицом" массовой кибератаки, но в последний момент получили указание не делать этого, пишет "Дождь".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес России в кибератаках на правительство США.

Последние новости

НАВЕРХ
Back