Как Кейт Миддлтон встретила свой 39-й день рождения?

Обычно Кейт Миддлтон празднует день рождения в кругу друзей и родных в Анмер-Холле в Норфолке, но в этом году пришлось отказаться от традиции.

Хотя в этот раз праздник для нее устроила семья - принц Уильям и их трое детей. Они накрыли "чайный стол".

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Сама же Кейт в качестве праздничного поста для соцсетей выбрала фото из недавнего королевского тура - в перчатках и маске.