Пн, 11.01.2021
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Как Кейт Миддлтон встретила свой 39-й день рождения?

ФОТО: SIPA

Свой 39-й день рождения герцогиня Кембриджская встретила спокойно и тихо - за чашечкой чая на "вечеринке", организованной детьми. 

Обычно Кейт Миддлтон празднует день рождения в кругу друзей и родных в Анмер-Холле в Норфолке, но в этом году пришлось отказаться от традиции. 

Хотя в этот раз праздник для нее устроила семья - принц Уильям и их трое детей. Они накрыли "чайный стол". 

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Сама же Кейт в качестве праздничного поста для соцсетей выбрала фото из недавнего королевского тура - в перчатках и маске. 

Миддлтон выразила благодарность всем поклонникам за поздравления. В то же время герцогиня отметила, что в этот день все ее мысли сосредоточены на всех тех, кто продолжает выполнять свои профессиональные обязанности в разгар пандемии и третьего локдауна в Великобритании. 

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