Как Кейт Миддлтон встретила свой 39-й день рождения?
Свой 39-й день рождения герцогиня Кембриджская встретила спокойно и тихо - за чашечкой чая на "вечеринке", организованной детьми.
Свой 39-й день рождения герцогиня Кембриджская встретила спокойно и тихо - за чашечкой чая на "вечеринке", организованной детьми.
Обычно Кейт Миддлтон празднует день рождения в кругу друзей и родных в Анмер-Холле в Норфолке, но в этом году пришлось отказаться от традиции.
Хотя в этот раз праздник для нее устроила семья - принц Уильям и их трое детей. Они накрыли "чайный стол".
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Сама же Кейт в качестве праздничного поста для соцсетей выбрала фото из недавнего королевского тура - в перчатках и маске.
Миддлтон выразила благодарность всем поклонникам за поздравления. В то же время герцогиня отметила, что в этот день все ее мысли сосредоточены на всех тех, кто продолжает выполнять свои профессиональные обязанности в разгар пандемии и третьего локдауна в Великобритании.