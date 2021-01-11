Госконтроль провел ревизию в работе прокуратуры. Главные выводы

В прокуратуре не создана такая система контроля, которая охватывала бы все функции и оперативные процессы, и это существенно усложняет выполнение обязанностей, отмечает Госконтроль.

В Латвии нет понятного и прозрачного разделения компетенции между структурными подразделениями прокуратуры, что предусмотрено международной практикой. Внутренние правовые акты прокуратуры также четко не определяют юрисдикцию структурных подразделений прокуратуры, а институт вышестоящего прокурора действует без отслеживания.

Итог: Госконтроль дал прокуратуре 20 рекомендаций по повышению эффективности работы и намерен обратиться в Сейм, Кабинет министров, а также в совет по предотвращению преступности с предложениями о возможностях улучшения регулирования деятельности прокуратуры.

Госконтроль: эффективность расследования и судопроизводства в сфере финансовых преступлений за последние годы не повысилась

Несмотря на то, что расследование и судопроизводство по преступлениям в финансовой и экономической сфере является приоритетной задачей, нельзя сказать, что эффективность расследования этих преступлений в последние годы повысилась, свидетельствует заключение Государственного контроля по итогам ревизии.

В ходе ревизии выяснилось, что во всех следственных учреждениях, включенных в аудиторскую выборку, количество накопленных уголовных дел за последние три года в большинстве случаев не уменьшилось, и рассмотрение этой категории дел по-прежнему затягивается.

По состоянию на начало 2020 года 63% уголовных процессов в следственных органах, включенных в аудит Госконтроля, длились более трех лет, значительная часть из них была начата более десяти лет назад. Из 27 уголовных дел, которые в августе 2020 года все еще находились на рассмотрении в судах, 56% были возбуждены в течение последних семи лет, 44% - более семи лет назад, четыре - 12 лет назад.

Как указал Госконтроль, быстрое и эффективное достижение справедливого урегулирования уголовно-правовых отношений главным образом зависит от эффективности досудебного уголовного производства, а также от качества государственного обвинения в суде.

В ходе ревизии были определены наиболее важные факторы, негативно влияющие на досудебное производство и судебное разбирательство, а также предложены необходимые для решения этих проблем меры. Госконтроль указал, что необходимо решать давние проблемы, связанные с отсутствием общего понимания применения правовых норм, неясностью в отношении существенных доказательств и совокупности доказательств, необходимой для доказывания вины.

Кариньш: рекомендации ОЭСР позволят более целенаправленно улучшать работу прокуратуры

Рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по работе прокуратуры позволят Латвии более целенаправленно улучшать работу этого учреждения, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции, организованной Государственным контролем и Министерством юстиции в понедельник, 11 января.

Он подчеркнул, что законность и справедливость остаются одним из приоритетов правительства. Кариньш напомнил, что в сфере борьбы с финансовыми преступлениями финансовый сектор подвергся "капитальному ремонту" с целью искоренения преступных сделок в финансовой сфере.

Следующим шагом стало учреждение экономического суда, что позволяет создать систему, способную корректно рассматривать финансовые преступления.