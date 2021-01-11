Госконтроль провел ревизию в работе прокуратуры. Главные выводы
Лучше организованная работа прокуратуры повысит качество обвинений и укрепит законность, заявил по результатам ревизии Госконтроль.
Лучше организованная работа прокуратуры повысит качество обвинений и укрепит законность, заявил по результатам ревизии Госконтроль.
Сейчас эффективной работе препятствует слишком широко трактуемое понятие независимости прокуратуры и прокурора, отметили ревизоры.
Госконтроль завершил ревизию, в рамках которой углубленно оценивал эффективность расследования и судебного рассмотрения экономических и финансовых преступлений. В сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оценивалась работа прокуратуры как ключевого института досудебного уголовного производства, государственного обвинения, применения уголовно-правовых и уголовно- процессуальных норм.
Госконтроль пришел к выводу, что в нормативных актах нет препятствий для эффективной работы прокуратуры, но необходимы существенные изменения в понимании ее независимости и современный подход к реализации управленческих функций. Это не только повысит способность прокуратуры выполнять свои основные функции, но и будет способствовать эффективному использованию имеющихся в ее распоряжении ресурсов.
Как отмечает Госконтроль, прокуратура - единый трехуровневый институт, который играет центральную роль в обеспечении законности, уменьшая чувство безответственности и безнаказанности в стране. "К сожалению, различные оценки по-прежнему подтверждают наличие недостатков в выявлении и расследовании серьезных уголовных преступлений в Латвии. Кроме того, усилия по снижению коррупции, возможно, не увенчались успехом, поскольку нет заметного улучшения индекса восприятия коррупции", - отмечает ревизионный орган.
Статистика показывает, что по ресурсам прокуратуры Латвия не отстает от других стран. В Латвии на 100 000 жителей приходится 23,5 прокурора, тогда как в других странах этот показатель составляет 12,1. Кроме того, в Латвии относительно большое количество прокуроров работает в Генеральной прокуратуре. В других странах это 8,1% всех прокуроров, а в Латвии - 17,7%.
Госконтроль ссылается на заключение Венецианской комиссии, согласно которому прокуратура как часть судебной системы не является судом, и ее независимость не следует понимать так же категорично, как независимость судебной власти. Независимость прокуроров - не то же самое, что независимость судей.
Ревизия показала, что в Латвии понятие независимости прокуратуры и прокурора трактуется шире, чем следует из рекомендаций и заключений международных институтов. В частности, в Латвии независимость прокурора означает не только запрет внешнего влияния на ход конкретных уголовных дел и принимаемые по ним решения, но считается почти абсолютной.
На практике это ограничивает возможность привлечения прокуратуры к ответственности за результаты ее работы, сотрудничество с органами государственного управления в разработке политики предупреждения преступности и борьбы с ней, а также позволяет прокуратуре не применять принципы надлежащего управления и эффективности, применяемые другими учреждениями государственного управления.
По мнению экспертов ОЭСР, представление о почти абсолютной независимости прокуратуры способствовало ее изоляции от проводимых в стране реформ, целью которых является модернизация и оптимизация госорганов, в том числе судебной системы.
Например, хотя прокуратура разрабатывает оперативные стратегии и планы работы, они носят настолько общий характер, что не дают представления о вкладе прокуратуры в борьбу с преступностью и не могут использоваться для оценки эффективности ее работы.
В прокуратуре не создана такая система контроля, которая охватывала бы все функции и оперативные процессы, и это существенно усложняет выполнение обязанностей, отмечает Госконтроль.
В Латвии нет понятного и прозрачного разделения компетенции между структурными подразделениями прокуратуры, что предусмотрено международной практикой. Внутренние правовые акты прокуратуры также четко не определяют юрисдикцию структурных подразделений прокуратуры, а институт вышестоящего прокурора действует без отслеживания.
Итог: Госконтроль дал прокуратуре 20 рекомендаций по повышению эффективности работы и намерен обратиться в Сейм, Кабинет министров, а также в совет по предотвращению преступности с предложениями о возможностях улучшения регулирования деятельности прокуратуры.
Госконтроль: эффективность расследования и судопроизводства в сфере финансовых преступлений за последние годы не повысилась
Несмотря на то, что расследование и судопроизводство по преступлениям в финансовой и экономической сфере является приоритетной задачей, нельзя сказать, что эффективность расследования этих преступлений в последние годы повысилась, свидетельствует заключение Государственного контроля по итогам ревизии.
В ходе ревизии выяснилось, что во всех следственных учреждениях, включенных в аудиторскую выборку, количество накопленных уголовных дел за последние три года в большинстве случаев не уменьшилось, и рассмотрение этой категории дел по-прежнему затягивается.
По состоянию на начало 2020 года 63% уголовных процессов в следственных органах, включенных в аудит Госконтроля, длились более трех лет, значительная часть из них была начата более десяти лет назад.
Из 27 уголовных дел, которые в августе 2020 года все еще находились на рассмотрении в судах, 56% были возбуждены в течение последних семи лет, 44% - более семи лет назад, четыре - 12 лет назад.
Как указал Госконтроль, быстрое и эффективное достижение справедливого урегулирования уголовно-правовых отношений главным образом зависит от эффективности досудебного уголовного производства, а также от качества государственного обвинения в суде.
В ходе ревизии были определены наиболее важные факторы, негативно влияющие на досудебное производство и судебное разбирательство, а также предложены необходимые для решения этих проблем меры. Госконтроль указал, что необходимо решать давние проблемы, связанные с отсутствием общего понимания применения правовых норм, неясностью в отношении существенных доказательств и совокупности доказательств, необходимой для доказывания вины.
Кариньш: рекомендации ОЭСР позволят более целенаправленно улучшать работу прокуратуры
Рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по работе прокуратуры позволят Латвии более целенаправленно улучшать работу этого учреждения, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции, организованной Государственным контролем и Министерством юстиции в понедельник, 11 января.
Он подчеркнул, что законность и справедливость остаются одним из приоритетов правительства. Кариньш напомнил, что в сфере борьбы с финансовыми преступлениями финансовый сектор подвергся "капитальному ремонту" с целью искоренения преступных сделок в финансовой сфере.
Следующим шагом стало учреждение экономического суда, что позволяет создать систему, способную корректно рассматривать финансовые преступления.
По словам премьер-министра, опубликованное сегодня исследование ОЭСР улучшит работу прокуратуры. "В результате исследования ОЭСР мы сможем более целенаправленно улучшить деятельность Генеральной прокуратуры", - сказал он.