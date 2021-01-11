Элксниньш выписан из больницы после заболевания Covid-19
Бывший мэр Даугавпилса и депутат думы Андрей Элксниньш в понедельник был выписан из Даугавпилсской региональной больницы после заболевания Covid-19, написал в Facebook сам Элксниньш.
Бывший мэр Даугавпилса и депутат думы Андрей Элксниньш в понедельник был выписан из Даугавпилсской региональной больницы после заболевания Covid-19, написал в Facebook сам Элксниньш.
Как сообщает агентство LETA, депутат проинформировал, что получил положительный результат теста на Covid-19 31 декабря, а в четверг, 7 января, он был помещен в Даугавпилсскую региональную больницу с пневмонией и повреждением 30% легких.
В своем посте Элксниньш выразил благодарность медикам Даугавпилсской больницы за профессиональность и сочувствие, а также призвал всех относиться серьезно к этой инфекции, соблюдать все установленные ограничения, в том числе и комендантский час.
Напомним, 11 июня 2020 года большинством голосов депутатов после призыва Латгальской партии и части "Нашей партии" во второй раз в думе этого созыва от должности был освобожден председатель Даугавпилсской думы Элксниньш.
До этого он руководил думой сразу же после муниципальных выборов, однако вскоре был отстранен, повторно мэром он стал в середине января 2019 года.