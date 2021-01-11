Элксниньш выписан из больницы после заболевания Covid-19

Как сообщает агентство LETA, депутат проинформировал, что получил положительный результат теста на Covid-19 31 декабря, а в четверг, 7 января, он был помещен в Даугавпилсскую региональную больницу с пневмонией и повреждением 30% легких.

В своем посте Элксниньш выразил благодарность медикам Даугавпилсской больницы за профессиональность и сочувствие, а также призвал всех относиться серьезно к этой инфекции, соблюдать все установленные ограничения, в том числе и комендантский час.

Напомним, 11 июня 2020 года большинством голосов депутатов после призыва Латгальской партии и части "Нашей партии" во второй раз в думе этого созыва от должности был освобожден председатель Даугавпилсской думы Элксниньш.