С самолетом и яхтой: российская ведущая, которую у Лукашенко кормили блинами. Кто она?

Журналистка признавалась Tatler, что сам факт подготовки интервью с семьей Лукашенко вызвал неоднозначную реакцию в Сети:

"Как только анонсы программы появились в эфире, на меня посыпались упреки, оскорбления и даже угрозы за то, что я разговаривала с Лукашенко, что я, мол, улыбаюсь тирану и так далее. Но я журналист - даю картинку как есть, задаю вопросы и получаю ответы, а судить зрителям. По комментариям в своих соцсетях вижу, что многие мои подписчики ценят эту позицию".

Семья

Наиля Вагиф кызы Аскер-Заде родилась 13 декабря 1987 года в Баку в обеспеченной семье инженера и медицинской сестры. Дед Наили являлся капитаном первого ранга, начальником крупного военного завода.

Когда родители развелись, Наиля с мамой и сестрой перебрались в Волгоград. Наиля училась во французской спецшколе, а также окончила экономический факультет местного университета с отличием. В 19 лет Наиля переехала в Москву.

Карьера

Стажировалась в экономических новостях на НТВ; была редактором-международником на РБК-ТВ; работала в экономическом отделе "Коммерсантъ"; работа в экономическом блоке газеты "Ведомости".

В мае 2011-го Аскер-заде взяла интервью для "Ведомостей" у главы банка ВТБ Андрея Костина по поводу поглощения Банка Москвы. Уже в следующем месяце того же года она уволилась из издания, "по причине конфликта интересов". Как пишет Lady.tut.by, причиной стали отношения с топ-менеджером ВТБ.

После этого:

Сотрудничество с телеканалом "Россия 24". В 2013-м - обозреватель, освещающий международные встречи экономических лидеров стран на "России 1" в "Вестях".

А в 2015 году - запуск авторского телепроекта "В рабочий полдень". Спустя два года он перерос в "Действующие лица".

Среди числа гостей программы были Рамзан Кадыров, миллиардеры Алишер Усманов, Олег Дерипаска и Владимир Потанин, директор СВР Сергей Нарышкин, тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и другие. Недавно эту копилку пополнил и Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем.

Наиля берет интервью в "необычной обстановке", а значит, по ее словам, показывает гостя максимально непосредственным и искренним. Однако она не раз получала критику за то, что "неформальная обстановка" вообще не способствует острым вопросам и откровенным ответам.

В 2018-м Наиля получила премию ТЭФИ как лучший интервьюер года. Ее победа при таком номинанте, как Владимир Познер, ряд критиков назвал "оскорблением профессии". 1

В 2019-м Наиля получила высшее образование в МГИМО по направлению подготовки "международные финансы". В том же году - поступает в аспирантуру, выбрав экономику.

С апреля по май 2020 года Аскер-заде снимала документальный цикл "Опасный вирус". Программа посвящена созданию вакцины в новосибирской лаборатории "Вектор" и борьбе с Covid-19 в России.

Личная жизнь

Аскер-заде почти не говорит о личной жизни. Ей приписывают романтические отношения с президентом ВТБ: их регулярно видят вместе, но никто из них не подтверждает эту информацию.

В апреле этого года газета "Ведомости" сообщила, что Роскомнадзор заблокировал около тысячи различных ресурсов, которые упоминали роман Костина с Аскер-заде. 1

Расследование о предполагаемом романе телеведущей и руководителя ВТБ вскоре опубликовал Алексей Навальный.

О полном расследовании можно прочитать тут:

Исходя из расследования российского оппозиционера, Аскер-заде с 2018 года регулярно использует частный самолет Bombardier Global 6000, который когда-то принадлежал дочерней компании ВТБ. Стоимость самолета Bombardier Global 6000 составляет около 69 млн долларов США.

Также выяснилось, что журналистка регулярно отдыхает на 62-метровой яхте SEA&US, стоимость которой составляет 62 млн долларов США или почти четыре миллиона рублей.