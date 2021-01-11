"Плохой пациент, отвратительный просто": Коля Лукашенко об отце, девушке и будущей карьере

В программе немного рассказали про Николая Лукашенко:
- он родился в 2004 году;
- в настоящее время учится в школе, его интересуют биология и химия.
Николай отметил, что называет Лукашенко-старшего только папой:
"Я не очень понимаю, некоторые называют "отец", "батя" и как-то еще. Для меня это как-то не очень правильно. Отец - слишком холодно, батя - пренебрежительно".
Советы, которые сын дает отцу, "воспринимаются по-разному":
"Мы очень схожие личности, оба сильные характером. (…) Но я уверен, что, несмотря на внешне эмоциональную окраску, мы прислушиваемся друг к другу".
Отец отметил, что не всегда слушает сына, но бывает, что тот прав. Сам Коля сказал, что публично никогда не скажет, что папа в чем-то ошибается.
Николай также рассказал, что они с отцом заразились коронавирусом примерно в одно и то же время. "Плохой пациент, отвратительный просто", - отметил Коля, говоря о том, что Лукашенко-старший не слушает рекомендации врачей.
- В отличие от старших братьев...
Лукашенко-старший заявил, что воспитывать младшего сына ему было проще старших, так как, когда на свет появились старшие, он был "слишком занятым человеком". "Я жил президентской жизнью, а он как хвостик был, потом стал рядом. Сейчас иногда и впереди", - отметил отец, говоря о младшем сыне.
- Праздники и день рождения
Журналистка обратила внимание на то, что у отца и сына почти совпадают даты рождения - 30 августа (Александр) и 31 августа (Николай). Коля признался, что они не празднуют:
"Мы договорились, что не отмечаем, нам так проще".
Отец пояснил, что они "праздники не празднуют".
Однако, согласно словам Александра Лукашенко, он отмечает Рождество, а также на Пасху "с малышом свечку ставит". На замечание Аскер-заде о том, какой же Николай малыш, отец ответил:
"Для меня он всегда малыш". В то же время Николай отметил, что обычно его так не называют.
О Николае
Николай рассказал, что знает английский язык и начал учить испанский, любит музыку и хоккей, интересуется политикой.
"Недостатка общения со сверстниками нет", - признался он.
Когда речь зашла и о второй половинке Николая, отец рассказал, что его сын любит Рахманинова: "Надо еще найти такую даму сердца, которая бы Рахманинова любила". Коля заметил, что такую не встречал и для девушки "есть другой репертуар". Отец отшутился: "Мурка!".
Лукашенко-старший ответил за сына, что тот хочет стать биологом, но Николай сказал, что вовсе "не факт". И в то же время отметил, что политикой заниматься не думает.
Что еще было в интервью?
- Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт подавала к столу блины;
- на стол запрыгнул белый шпиц (СМИ в Беларуси писали, что его зовут Умка, Лукашенко сказал, что зовет его "малыш" - так же, как и иногда сына).
Зал славы Александра и Николая Лукашенко у Наили Аскер-заде в Instagram
"Медуза" обратила внимание на тот факт, что ведущая канала "Россия 1" взяла лишь одно интервью у Лукашенко-старшего и его сына. В свою очередь, постов о них в соцсети - девять. И это если не считать те, где герои ее новой передачи прямо не упоминаются (тогда будет больше десятка), отмечает издание.