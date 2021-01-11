"Плохой пациент, отвратительный просто": Коля Лукашенко об отце, девушке и будущей карьере

В программе немного рассказали про Николая Лукашенко:

он родился в 2004 году;

в настоящее время учится в школе, его интересуют биология и химия.

Об отношениях с отцом

Николай отметил, что называет Лукашенко-старшего только папой:

"Я не очень понимаю, некоторые называют "отец", "батя" и как-то еще. Для меня это как-то не очень правильно. Отец - слишком холодно, батя - пренебрежительно".​

Советы, которые сын дает отцу, "воспринимаются по-разному":

"Мы очень схожие личности, оба сильные характером. (…) Но я уверен, что, несмотря на внешне эмоциональную окраску, мы прислушиваемся друг к другу". 3

Отец отметил, что не всегда слушает сына, но бывает, что тот прав. Сам Коля сказал, что публично никогда не скажет, что папа в чем-то ошибается.

Коронавирус

Николай также рассказал, что они с отцом заразились коронавирусом примерно в одно и то же время. "Плохой пациент, отвратительный просто", - отметил Коля, говоря о том, что Лукашенко-старший не слушает рекомендации врачей.

В отличие от старших братьев...

Лукашенко-старший заявил, что воспитывать младшего сына ему было проще старших, так как, когда на свет появились старшие, он был "слишком занятым человеком". "Я жил президентской жизнью, а он как хвостик был, потом стал рядом. Сейчас иногда и впереди", - отметил отец, говоря о младшем сыне.

Праздники и день рождения

Журналистка обратила внимание на то, что у отца и сына почти совпадают даты рождения - 30 августа (Александр) и 31 августа (Николай). Коля признался, что они не празднуют:

Отец пояснил, что они "праздники не празднуют".

Однако, согласно словам Александра Лукашенко, он отмечает Рождество, а также на Пасху "с малышом свечку ставит". На замечание Аскер-заде о том, какой же Николай малыш, отец ответил:

"Для меня он всегда малыш". В то же время Николай отметил, что обычно его так не называют.

О Николае

Николай рассказал, что знает английский язык и начал учить испанский, любит музыку и хоккей, интересуется политикой.

"Недостатка общения со сверстниками нет", - признался он.

Когда речь зашла и о второй половинке Николая, отец рассказал, что его сын любит Рахманинова: "Надо еще найти такую даму сердца, которая бы Рахманинова любила". Коля заметил, что такую не встречал и для девушки "есть другой репертуар". Отец отшутился: "Мурка!".

Лукашенко-старший ответил за сына, что тот хочет стать биологом, но Николай сказал, что вовсе "не факт". И в то же время отметил, что политикой заниматься не думает.

Что еще было в интервью?

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт подавала к столу блины;

на стол запрыгнул белый шпиц (СМИ в Беларуси писали, что его зовут Умка, Лукашенко сказал, что зовет его "малыш" - так же, как и иногда сына).

Зал славы Александра и Николая Лукашенко у Наили Аскер-заде в Instagram

"Медуза" обратила внимание на тот факт, что ведущая канала "Россия 1" взяла лишь одно интервью у Лукашенко-старшего и его сына. В свою очередь, постов о них в соцсети - девять. И это если не считать те, где герои ее новой передачи прямо не упоминаются (тогда будет больше десятка), отмечает издание.