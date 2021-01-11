Пн, 11.01.2021
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Александр Лукашенко
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В Эстонии угнали раритетный BMW, но через два дня вернули обратно

BMW 1946 года выпуска.

ФОТО: Erakogu

Угнанный в субботу, 9 января, в волости Пыльтсамаа, Эстония, из сарая редкий автомобиль BMW 1946 года выпуска, сегодня, 11 января, вдруг появился во дворе владельца, пишет Rus.Postimees.

Двухдверное купе находилось на стадии реставрации, стекол в машине нет. Поскольку это реставрирующийся автомобиль, у него также нет регистрационного номера. Автомобиль как пропал в субботу, так и вновь появился во дворе в понедельник при сомнительных обстоятельствах. 

ФОТО: Фото читателя

Хотя машину вернули, полиция отметила, что преступление было все-таки совершено и это не отменяет уже произошедшего. Если завладевший автомобилем сейчас сам обратится в полицию и объяснит, что произошло и почему, конечно, можно будет прийти к более благоприятному соглашению в решении этого производства.

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