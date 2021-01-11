Два штрафа подряд на 1500 евро и хот-дог ценой в 100 евро: итоги комендантского часа в Курземе

В период с 8 января по утро 10 января на мероприятиях по контролю комендантского часа в Курземском регионе были проверены более 1000 лиц, у 671 из которых были заполнены соответствующие разрешения.

Как рассказала представитель Госполиции Курземского региона Мадара Шершнева, полиция дала 258 профилактических указаний, а за явное и осознанное несоблюдение ограничений начаты 157 административных процессов.

В пятницу, 8 января, около полуночи полиция патрулировала в Броцены, где был замечен мужчина, который вел себя вызывающе и нарушал требование находиться по месту жительства.

По словам Шершневой, когда экипаж полиции подъехал к мужчине, он начал бегство и продолжил вести себя вызывающе, кричал и обзывался. Страж порядка принял решение покинуть транспортное средство и догнать нарушителя пешком. Полицейский несколько раз требовал остановиться и подойти, чтобы выяснить его личность и причины, почему он не соблюдает требование находиться ночью дома, однако мужчина игнорировал требования и выкрикивал, что он мероприятия по ограничению не признает, требования находиться дома выполнять не будет и считает, что маски для лица носить не нужно.

К поимке нарушителя был привлечен еще один экипаж, мужчина был задержан. У него взяли пояснения, в которых видно, что мужчина не понимает незаконного характера своих действий, не согласен с решениями, принятыми правительством о введении ограничительных мер по Covid-19, и утверждает, что будет продолжать игнорировать их, демонстрируя тем самым явное неуважение к государственному управлению и открыто игнорируя установленные в юридических и нормативных актах обязанности.

Мужчина находился и под влиянием алкогольных напитков. К нему применены два штрафа - 500 евро за невыполнение требований стражей порядка и 1000 евро за несоблюдение требований, установленных во время режима чрезвычайной ситуации.

В пятницу, 8 января, в 23:45 было констатировано, что в Талсинском крае женщина перемещается на автомобиле BMW. Выяснилось, что она ехала из дома на заправку, чтобы купить сыну хот-дог. Она была оштрафована на 100 евро.

В свою очередь 9 января в 1:30 в Абавской волости Талсинского края было констатировано, что две персоны находятся не дома и употребляют алкогольные напитки у знакомой. Они оштрафованы на 300 евро.

Шершнева отметила, что были и случаи, когда, выслушав нарушителей, были проведены переговоры профилактического характера. Например, в полночь 9 января в Дижстенде Талсинского края на автобусной остановке была встречена женщина с дочерью, они пояснили, что опоздали на автобус, в результате чего были вынуждены идти домой пешком. Их доставили к месту жительства и провели переговоры профилактического характера.

В 4 часа утра 9 января было задержано транспортное средство, перевозившее хлеб - водитель показал сопроводительный лист и пояснил, что руководство сказало, что документ такого типа подходит вместо заполненного лично заявления. Водителю выдали заявление, чтобы он его заполнил.

9 января в 1:45 в Лиепае на улице Оскара Калпака мужчина находился на улице. Он был оштрафован на 100 евро. Принимая во внимание, что живет он наделеко от места, где был остановлен, можно было бы подумать, что после штрафа он пойдет домой, однако спустя полтора часа его обнаружили на улице Басейна в Лиепае. На этот раз он получил штраф в размере 200 евро.

10 января в 3 часа ночи тот же самый мужчина был остановлен на улице Райня в Лиепае, на этот раз на него был наложен штраф в размере 100 евро.

Шершнева указала, что всего в этом году он за нарушения такого вида был остановлен уже шесть раз.

9 января в Вентспилсе на улице Араю был остановлен автомобиль Jeep, в котором находились три человека. Мужчине не использовали маски для лица. Полицейским они пояснили, что ехали домой с рыбалки. Их оштрафовали на 50 евро каждого за несоблюдение ограничений на собраний и на 100 евро за несоблюдение комендантского часа.

Галерея: Комендантский час в Огре