Комендантский час в Земгале: жительница Бауски оштрафована на 4000 евро

За нарушение установленного запрета на перемещения с 22 до 5 часов были начаты 258 процессов административного нарушения, а также даны 362 профилактических указания.

Жительница Бауски за агрессивное, оскорбительное и высокомерное поведение дважды была оштрафована на 2000 евро.

Всего в Земгале в мероприятиях по контролю за соблюдением комендантского часа были вовлечены 320 должностных лиц Госполиции, которые выполняли свои обязанности в тесном сотрудничестве с 69 работниками муниципальной полиции, двумя пограничниками и 118 земессаргами.

Заполненные подтверждения о покидании места жительства по неотложным и обоснованным причинам предоставили 2006 жителей, в свою очередь 362 человека получили профилактические указания. Кроме того, было подготовлено 20 сообщений о начале процессов административного нарушения, а также зарегистрированы 39 событий, не связанных с распоряжением Кабинета министров "Об объявлении режима чрезвычайной ситуации".

На территории Айзкраукльского участка полиции с 8 по 10 января в ходе контроля за соблюдением комендантского часа было зарегистрировано 72 события.

За нарушение установленных ограничений штрафы в 10 евро были применены к трем лицам, больше всего нарушителей - 19 человек - были оштрафованы на 200 евро. Самый большой штраф - 600 евро - 8 января полицейские применили к парню 2002 года рождения, который в Яунелгаве не соблюдал запрет на перемещение с 22 до 5 часов. На следующий день в Яунелгаве было констатировано, что мужчина 1964 года рождения принимал в гостях подругу - женщину 1965 года рождения. Они были оштрафованы на 200 евро. В свою очередь 9 января в Скриверском крае на 78-м километре дороги Рига - Даугавпилс - Краслава - граница Беларуси стражи порядка констатировали, что в автомобиле Opel Zafira находятся пять человек из разных домохозяйств. Водитель и четверо пассажиров оштрафованы на 500 евро каждый.

На территории Добельского участка были зарегистрированы 52 нарушения. Нарушавшие комендантский час без обоснованных причин получили разные штрафы - от 10 до 500 евро.

Например, в волости Ауру Добельского края мужчина 1996 года рождения в 22:50 находился на улице без обоснованной причины и вел себя агрессивно во время разговора с полицией, за что заработал штраф в размере 300 евро. В свою очередь 9 января в 23:55 в Добеле на улице Бривибас была встречена женщина 1979 года рождения, которая прогуливалась с собакой и котом. Она отказалась пойти домой и сообщила, что продолжит прогулку по городу. Ее оштрафовали на 500 евро.

29 процессов административного нарушения были начаты на территории Тукумского участка полиции. Семь жителей получили штрафы в размере 300 евро.

На 1000 евро был оштрафован мужчина 1968 года рождения, который 9 января в Тукумсе повторно находился вне дома без подписанного заявления и без обоснованных причин.