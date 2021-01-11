Комендантский час в Земгале: жительница Бауски оштрафована на 4000 евро
В период с 8 по 10 января на территории Земгальского управления Госполиции во время комендантского часа был проверен 2361 человек.
В период с 8 по 10 января на территории Земгальского управления Госполиции во время комендантского часа был проверен 2361 человек.
За нарушение установленного запрета на перемещения с 22 до 5 часов были начаты 258 процессов административного нарушения, а также даны 362 профилактических указания.
Всего в Земгале в мероприятиях по контролю за соблюдением комендантского часа были вовлечены 320 должностных лиц Госполиции, которые выполняли свои обязанности в тесном сотрудничестве с 69 работниками муниципальной полиции, двумя пограничниками и 118 земессаргами.
Заполненные подтверждения о покидании места жительства по неотложным и обоснованным причинам предоставили 2006 жителей, в свою очередь 362 человека получили профилактические указания. Кроме того, было подготовлено 20 сообщений о начале процессов административного нарушения, а также зарегистрированы 39 событий, не связанных с распоряжением Кабинета министров "Об объявлении режима чрезвычайной ситуации".
На территории Айзкраукльского участка полиции с 8 по 10 января в ходе контроля за соблюдением комендантского часа было зарегистрировано 72 события.
За нарушение установленных ограничений штрафы в 10 евро были применены к трем лицам, больше всего нарушителей - 19 человек - были оштрафованы на 200 евро. Самый большой штраф - 600 евро - 8 января полицейские применили к парню 2002 года рождения, который в Яунелгаве не соблюдал запрет на перемещение с 22 до 5 часов. На следующий день в Яунелгаве было констатировано, что мужчина 1964 года рождения принимал в гостях подругу - женщину 1965 года рождения. Они были оштрафованы на 200 евро. В свою очередь 9 января в Скриверском крае на 78-м километре дороги Рига - Даугавпилс - Краслава - граница Беларуси стражи порядка констатировали, что в автомобиле Opel Zafira находятся пять человек из разных домохозяйств. Водитель и четверо пассажиров оштрафованы на 500 евро каждый.
Например, в волости Ауру Добельского края мужчина 1996 года рождения в 22:50 находился на улице без обоснованной причины и вел себя агрессивно во время разговора с полицией, за что заработал штраф в размере 300 евро. В свою очередь 9 января в 23:55 в Добеле на улице Бривибас была встречена женщина 1979 года рождения, которая прогуливалась с собакой и котом. Она отказалась пойти домой и сообщила, что продолжит прогулку по городу. Ее оштрафовали на 500 евро.
29 процессов административного нарушения были начаты на территории Тукумского участка полиции. Семь жителей получили штрафы в размере 300 евро.
В тот же самый день в 23:20 в Тукумском крае полицейские заметили водителя, который пытался избежать КПП на 68-м километре шоссе Рига - Вентспилс, развернувшись и выехав на встречную полосу. Водителя догнали и остановили. Во время проверки выяснилось, что он пьян: в его выдохе было констатировано 1,9 промилле алкоголя. Кроме того, оказалось, что два члена его семьи получили положительные результаты на Covid-19, а сам он гостил у друга в Тукумсе и возвращался из гостей в волость Тумес Тукумского края. Начаты два процесса административного нарушения за управление автомобилем в пьяном виде и за езду по встречной полосе. За нарушение комендантского часа на него наложен максимальный штраф в размере 2000 евро. Начат еще один процесс, чтобы проверить, не контактировал ли мужчина с больными родственниками и не нарушил ли он домашний карантин.
На территории Бауского участка было зарегистрировано 48 нарушений. 24 человека, не соблюдавшие ограничения, были оштрафованы на 100 евро, а 12 жителей - на 200 евро.
Крупнейший штраф - 2000 евро - был применен к трем лицам, более того, к одному лицу - дважды. Кроме того, в Бауске полицейские, проверяя личные данные, констатировали, что мужчина, нарушивший требования комендантского часа, находился в розыске в связи с выполнением наказания в виде лишения свободы.
9 января в Вецумниеки мужчина 1989 года рождения при общении со стражами порядка был настроен агрессивно и в итоге был был оштрафован на 2000 евро.
10 января в 00:10 в Бауске мужчина 1995 года рождения вместе с женщиной 2000 года рождения находились вне дома без оправдательной причины и не подчинялись требованиям стражей порядка. Кроме того, мужчина порвал форму полицейскому и бил руками и ногам по служебного автомобилю, повредив его.
На территории Екабпилсского участка полиции было зарегистрировано 40 нарушений. За несоблюдение комендантского часа штрафами в 100 евро были наказаны 17 человек, еще один был оштрафован на 200 евро, а двое - на 500 евро.
9 января в Екабпилсе на заправке стражи порядка заметили, что в одном автомобиле находятся несколько человек, которые сначала пытались избежать коммуникации с полицейскими. Во время проверки было констатировано, что в автомобиле Mercedes-Benz ML400 находятся четыре жителя из разных домохозяйств. За несоблюдение запрета на собрания каждый из них бы оштрафован на 1000 евро. В тот же день в Екабпилсе на улице Вароню было констатировано, что запрет на собрания нарушают пассажир и водитель еще одного автомобиля. Они были оштрафованы на 900 евро каждый.
На территории Елгавского участка полиции было начато 50 процессов административного нарушения. Крупнейшие штрафы (100-200 евро) были применены к жителям за осознанное и явное нарушение ограничений, остальные штрафы были меньше 100 евро.
Госполиция напоминает, что комендантский час установлен и в конце этой недели - с 15 по 17 января. Нужно понимать, что это необходимо для снижения распространения вируса и для здоровья всего общества.