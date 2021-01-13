Правительство Эстонии рухнуло: премьер-министр Юри Ратас уходит в отставку

Премьер-министр Юри Ратас в своей речи поблагодарил эстонский народ, политиков и партнеров по коалиции за четыре года, когда, по его словам, он мог служить Эстонии, способствовать повышению уровня жизни и укреплению международного имиджа.

"В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением Центристской партии и фракцией Рийгикогу, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным", - сказал Ратас.

Председатель Центристской партии признал, что с этим решением деятельность этого правительства также подходит к концу. "Это заявление - конец этой коалиции. Утром я также, безусловно, подам заявление об отставке президенту. "Отечеству" я сообщил о своем решении. Я также пытался связаться с председателем EKRE, но понятно, что человек спит - я отправил соответствующее сообщение".

Премьер-министр добавил, что подал в отставку из-за подозрений по делу Porto Franco.

"Решающим фактором было то, что с учетом всей этой ситуации в обществе и решения, которое поставило под подозрение партию и генсека, это то положение, когда нужно взять ответственность. Показать очень высокую политическую культуру. Я не знаю, как часто такие шаги предпринимались во время подозрений".

Ратас добавил, что убежден, что следственные органы делают свою работу профессионально и выяснят правду и в этом деле.

Премьер-министр сказал, что он не знал о подозрительном финансировании Porto Franco: "Несмотря на политическую ответственность, я могу от всего сердца сказать, что как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Сегодня я беседовал как с генеральным прокурором, так и с генеральным директором полиции безопасности, которые подтвердили, что у них нет никаких подозрений в отношении меня. Также как глава правительства я не чувствовал в случае Porto Franco, что какой-либо министр или партия пытались незаконно повлиять на принимаемые правительством решения. Мы опирались на предложение KredEx, и условия кредита были полностью сопоставимы с ранее принятым решением, например, в отношении Tallink".

"Как председатель Центристской партии я также могу с полной искренностью подтвердить, что во время руководства партией я не совершал и не одобрял никаких действий, нарушающих права или чувство справедливости. Конечно, как председатель партии я также должен нести ответственность за то, чтобы этот вопрос был решен однозначно, четко и справедливо", - заключил Ратас.

Контекст

Во вторник сотрудники Департамента полиции безопасности задержали в качестве подозреваемых в возможных коррупционных преступлениях, связанных с застройкой недвижимости Porto Franco, среди прочих Хиллара Тедера и советника министра финансов Керсти Крахт, подозрение было предъявлено и генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу.

Хиллар Тедер и Михаил Корб подозреваются в торговле влиянием. Согласно подозрению, было согласовано, что Хиллар Тедер пожертвует Центристской партии до муниципальных выборов в общей сложности до одного миллиона евро. Взамен Михаил Корб должен был организовать в пользу развития Porto Franco право на строительство выездной дороги парковки на земле города Таллинна. Подозрение в торговле влиянием было в качестве юридического лица предъявлено и Центристской партии.

Согласно подозрению, Хиллар Тедер договорился дать взятку Керсти Крахт за то, что она воспользуется своим положением советника министра для обеспечения благоприятных для Porto Franco решений при использовании антикризисных мер KredEx. Взятка не была передана, поскольку Тедер и Крахт были задержаны сотрудниками Департамента полиции безопасности.

Хиллар Тедер и Керсти Крахт также подозреваются в сговоре по отмыванию денег с целью скрыть получение взятки Крахт от Тедера.

Также было предъявлено подозрение в совершении нескольких преступлений еще двум предпринимателям.