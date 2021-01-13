РПЦ устроила в цирке Ижевска шоу с животными в нацистской форме. Начата проверка

Выступление прошло 8 января. В епархии заявили, что представление не нарушает законодательство РФ, которое запрещает публичную демонстрацию нацистской символики, так как "формирует негативное отношение к идеологии нацизма", пишет Esquire.

По словам представителей церкви, сюжет был посвящен событиям истории, календарно связанным с праздником Рождества. В частности, 7 января 1942 года произошел переломный момент в битве за Москву.

"Все это нашло отражение в сюжете цирковых номеров. В частности, выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии. Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительного в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер", - говорится в сообщении епархии.

При этом епархия не подтвердила, что мероприятие было организовано по ее заказу, однако по итогам представления на ее сайте и в группе "ВКонтакте" были опубликованы фото и видео.

Прокомментировали произошедшее и в цирке. "В сценарии эпизод сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах о разгроме немецкой армии под Москвой. В манеже соответственно демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют дрессированных козлов в попоне с нацисткой символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда", - цитирует ВВС представителей цирка.

В цирке считают, что "кто-то из зрителей сфотографировал животных, вырвав из контекста номера, и выложил в соцсети, спровоцировав скандал".