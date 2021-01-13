В конгрессе США рассматривают вопрос об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США начала рассмотрение вопроса об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа, сообщает "Медуза".
Палата представителей конгресса США начала рассмотрение вопроса об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа, сообщает "Медуза".
Предполагается, что в течение часа после начала конгрессмены обсудят порядок дебатов об отстранении главы государства, после чего в течение двух часов пройдут дебаты об импичменте, написал в Twitter парламентский корреспондент Джейми Дюпри.
Предварительно, голосование по вопросу об отстранении Трампа начнется в 22:00 по латвийскому времени.
Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу из-за событий 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмом взяли здание Капитолия, где конгресс в тот момент утверждал итоги президентских выборов-2020.
Тогда прийти к Капитолию и поддержать республиканцев, не согласных с победой демократа Джо Байдена, предложил своим сторонникам сам Трамп. В результате столкновений погибли четверо, а позднее в больнице умер раненный во время беспорядков полицейский.
12 января Палата представителей США приняла резолюцию, призывающую вице-президента страны Майка Пенса отстранить Трампа, применив 25-ю поправку к Конституции. Еще до голосования в палате Пенс отказался это делать.
Если палата представителей проголосует за отстранение президента, решение еще должен будет утвердить сенат (верхняя палата американского конгресса). Если же сенат сделает это до 20 января (тогда истекают полномочия Трампа), тот никогда больше не сможет баллотироваться на пост президента США.