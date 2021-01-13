В конгрессе США рассматривают вопрос об импичменте Трампа

Предполагается, что в течение часа после начала конгрессмены обсудят порядок дебатов об отстранении главы государства, после чего в течение двух часов пройдут дебаты об импичменте, написал в Twitter парламентский корреспондент Джейми Дюпри.

Предварительно, голосование по вопросу об отстранении Трампа начнется в 22:00 по латвийскому времени.

Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу из-за событий 6 января 2021 года, когда его сторонники штурмом взяли здание Капитолия, где конгресс в тот момент утверждал итоги президентских выборов-2020.

Тогда прийти к Капитолию и поддержать республиканцев, не согласных с победой демократа Джо Байдена, предложил своим сторонникам сам Трамп. В результате столкновений погибли четверо, а позднее в больнице умер раненный во время беспорядков полицейский.

12 января Палата представителей США приняла резолюцию, призывающую вице-президента страны Майка Пенса отстранить Трампа, применив 25-ю поправку к Конституции. Еще до голосования в палате Пенс отказался это делать.