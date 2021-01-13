Ср, 13.01.2021
Не знаю, останусь ли в политике. По крайней мере пару недель не буду об этом думать. Буду думать только о семье, папе и своих домашних животных. Илзе Винькеле, бывший министр здравоохранения.
Илзе Винькеле, бывший министр здравоохранения.
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Кариньш сравнил баррикады и борьбу с Covid-19

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Единство народа в период баррикад необходимо и в борьбе с пандемией Covid-19, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на конференции "Час Х. Баррикадам 30".

Премьер-министр подчеркнул, что время баррикад продемонстрировало всему миру силу единства латвийского народа, которая необходима и в борьбе с пандемией" Covid-19.

Кариньш отметил, что сегодня, через 30 лет после событий января 1991 года, перед латвийцами стоит еще один вызов - борьба с глобальной пандемией.

"Если мы будем держаться вместе, соблюдать то, что необходимо, мы преодолеем эту пандемию", - сказал премьер.

Кариньш также отметил, что

Латвия, сотрудничая в военной сфере с НАТО, а в политической - с Европейским союзом, становится намного сильнее.

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"Хочу выразить свое уважение и признательность людям, которые 30 лет назад, несмотря на внешние обстоятельства, пошли и отстояли независимость нашей страны. Благодаря всем, кто это сделал, мы сегодня можем наслаждаться независимостью", - заключил Кариньш.

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