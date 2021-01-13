Кариньш сравнил баррикады и борьбу с Covid-19
Единство народа в период баррикад необходимо и в борьбе с пандемией Covid-19, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на конференции "Час Х. Баррикадам 30".
Единство народа в период баррикад необходимо и в борьбе с пандемией Covid-19, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на конференции "Час Х. Баррикадам 30".
Премьер-министр подчеркнул, что время баррикад продемонстрировало всему миру силу единства латвийского народа, которая необходима и в борьбе с пандемией" Covid-19.
Кариньш отметил, что сегодня, через 30 лет после событий января 1991 года, перед латвийцами стоит еще один вызов - борьба с глобальной пандемией.
"Если мы будем держаться вместе, соблюдать то, что необходимо, мы преодолеем эту пандемию", - сказал премьер.
Кариньш также отметил, что
Латвия, сотрудничая в военной сфере с НАТО, а в политической - с Европейским союзом, становится намного сильнее.
"Хочу выразить свое уважение и признательность людям, которые 30 лет назад, несмотря на внешние обстоятельства, пошли и отстояли независимость нашей страны. Благодаря всем, кто это сделал, мы сегодня можем наслаждаться независимостью", - заключил Кариньш.