Кариньш сравнил баррикады и борьбу с Covid-19

Премьер-министр подчеркнул, что время баррикад продемонстрировало всему миру силу единства латвийского народа, которая необходима и в борьбе с пандемией" Covid-19.

Кариньш отметил, что сегодня, через 30 лет после событий января 1991 года, перед латвийцами стоит еще один вызов - борьба с глобальной пандемией.

"Если мы будем держаться вместе, соблюдать то, что необходимо, мы преодолеем эту пандемию", - сказал премьер.

Кариньш также отметил, что

Латвия, сотрудничая в военной сфере с НАТО, а в политической - с Европейским союзом, становится намного сильнее.