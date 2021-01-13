Палата представителей объявила Трампу импичмент

Конгрессмены утвердили обвинение Трампа в подстрекательстве к мятежу. Вопрос приняли большинством голосов представителей Демократической партии, помимо этого, "за" проголосовали еще десять республиканцев.

Вопрос об отстранении Трампа теперь рассмотрит американский сенат, который до 19 января находится на каникулах (полномочия Трампа истекают на следующий день, 20 января).

Сам Трамп ранее 12 января, как сообщил Bloomberg, "отверг любую ответственность" за произошедшее 6 января, а импичмент назвал "охотой на ведьм".

Вечером в среду, 13 января, во время заседания палаты представителей телеканал Fox News распространил заявление Трампа, в котором он призвал "всех американцев к спокойствию".