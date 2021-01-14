Навальный объявлен в розыск в России с 29 декабря
Российский политик Алексей Навальный находится в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года. Соответствующее постановление управления ФСИН по Москве опубликовал Mash, пишет "Медуза".
Российский политик Алексей Навальный находится в федеральном розыске с 29 декабря 2020 года. Соответствующее постановление управления ФСИН по Москве опубликовал Mash, пишет "Медуза".
Адвокат политика Вадим Кобзев подтвердил "Медиазоне" информацию о розыске. В комментарии "МБХ медиа" он отметил, что
"Мы об этом узнали сегодня, после того, как он объявил [о возвращении в Россию", - сообщил Кобзев.
Розыск связан с уголовным делом "Ив Роше", по которому Навального осудили условно, назначив испытательный срок пять лет. Он закончился 30 декабря 2020 года.
29 декабря Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против политика.
По данным следствия, Навальный, являясь руководителем указанных организаций, действуя совместно с некими иными лицами, потратил из этой суммы больше 356 миллионов рублей на личные цели - приобретение имущества, материальных ценностей, а также оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные средства были похищены.
Сам Навальный, комментируя сообщение о возбуждении дела, написал в своем Twitter: "Путин, похоже, просто бьется в истерике".
13 января политик Алексей Навальный заявил о возвращении в Россию. По словам Навального, он вернется в Москву 17 января рейсом "Победы".