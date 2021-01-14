Навальный объявлен в розыск в России с 29 декабря

Адвокат политика Вадим Кобзев подтвердил "Медиазоне" информацию о розыске. В комментарии "МБХ медиа" он отметил, что

Навальный не знал о розыске, когда 13 января объявил о решении вернуться в Россию 17 января.

"Мы об этом узнали сегодня, после того, как он объявил [о возвращении в Россию", - сообщил Кобзев.

Розыск связан с уголовным делом "Ив Роше", по которому Навального осудили условно, назначив испытательный срок пять лет. Он закончился 30 декабря 2020 года.

29 декабря Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против политика.

По данным следствия, Навальный, являясь руководителем указанных организаций, действуя совместно с некими иными лицами, потратил из этой суммы больше 356 миллионов рублей на личные цели - приобретение имущества, материальных ценностей, а также оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные средства были похищены.

Сам Навальный, комментируя сообщение о возбуждении дела, написал в своем Twitter: "Путин, похоже, просто бьется в истерике".