Какой сахарный продукт может быть опаснее сладостей? Объясняет врач RSU

Доцент Рижского университета им. Страдиня и зубной врач RSU Илзе Малдупа в программе LTV1 Pārtikas revidents рассказала, как сахар влияет на здоровье зубов и какой продукт, возможно, может быть вреднее сладостей.

Малдупа указала, что наибольший вред зубам наносит свободный сахар. Это, например, гранулированный сахар, который мы добавляем к напиткам. И, как выяснилось, такой сахар есть и во фруктах - фруктоза.

Во время термической обработки сахар выводят из клетки, что опасно для зубов. Дело в том, что, если мы, например, съедим пять яблок, то мы и не получим много сахара, поскольку в таком виде весь сахар не усвоится. Но если из этих пяти яблок выжать сок, то такой напиток будет приравнен к стакану воды с пятью ложками сахара.

Врач отметила, что во время любой термической обработки (при варке, жарке и пр.) мы высвобождаем фруктозу из клетки. И получается, что весь сахар, который был во фрукте, находится в свободной форме.