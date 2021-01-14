В Риге временно закрыты некоторые маршруты экспресс-бусов

Маршруты закрыты по распоряжению исполнительного директора Рижской думы из-за того, что в условиях режима чрезвычайной ситуации количество пассажиров на них резко сократилось.

С 16 января по 7 февраля по рабочим дням не будут курсировать экспресс-бусы RMS по маршрутам номер 304 Привокзальная площадь - Кенгарагс, номер 322 центр - аэропорт, номер 324 Привокзальная площадь - Мангальсала, номер 337 Эспланада - Иманта, номер 338 Иманта - Плявниеки, номер 341 центр - аэропорт и номер 344 центр - Ильгюциемс.

По выходным дням с 16 января по 7 февраля больше не курсируют экспресс-бусы 300-го маршрута вокзал - Вецдаугава.