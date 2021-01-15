Вызвать полицию за избиение женщины и получить штраф за незаконное собрание

Сотрудники правоохранительных органов получили вызов в квартиру, где пострадала женщина. В ходе проверки полиция установила, что по указанному адресу собрались четыре человека из разных домохозяйств, тем самым нарушив постановление Кабинета министров "Об объявлении режима чрезвычайной ситуации", которое запрещает частные мероприятия и частные собрания, за исключением мероприятий в одном домохозяйстве.

Полиция возбудила пять дел об административных правонарушениях. Два человека оштрафованы на 300 евро, а в рамках трех возбужденных дел об административных правонарушениях будет принято решение о наложении штрафа, в том числе и за телесные повреждения.

Также в Тукумсе правоохранители установили, что во время режима ЧС на открытом пространстве собрались четыре человека, не соблюдая при этом дистанцию. В этом случае двое человек будут оштрафованы на 200 евро, а двое - на 100 евро.

В свою очередь, должностные лица Елгавского района за несоблюдение мер эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19 в четверг, 14 января, возбудили девять дел об административных правонарушениях в отношении девяти человек, не заполнивших электронные анкеты в информационной системе Covidpass.lv до прибытия в Латвию. На каждого наложен штраф в размере 30 евро.