Ежегодно в Латвии загораются около 600 машин. Каковы главные причины?

Ночной сон жителей многоэтажного дома в Пардаугаве около двух часов ночи нарушила суета во дворе, где загорелся автомобиль Mercedes-Benz, и пламя уже перекинулось на ближайшую машину.
Командир 5-го отдела Рижского районного управления VUGD Андрейс Котовс передаче Bez Tabu сообщил, что причины пожара пока неизвестны и будут выясняться полицией. Он добавил, что в среднем в Латвии ежегодно загорается около 600 автомобилей - больше всего в Риге и Рижском районе.
"Есть целый ряд причин, о которых человек даже не задумывается. Например, плохой электроконтакт. Начиная от не прикрученных к аккумулятору клеммам, и до лампочек с повышенной мощностью. Например, хочется в салон лампочку посветлее, ее меняют, но постепенно пластмасса начинает плавиться и возникает короткое замыкание" - отмечает автомобильный эксперт Угис Витолс, к которому обратилась передача Bez Tabu.
Риск заключается в неправильно установленном дополнительном электрооборудовании, не предназначенном для автомобилей. Но пожар может быть вызван и некачественным ремонтом. Были ситуации, когда от мотора загоралась обшивка капота, отмечает Андрей Котов. Наиболее частой причиной возгорания является использование открытого огня в автомобиле, например курение.
Витолс заключает, что возгорание может вызвать и самоочищение или самовоспламенение сажевых фильтров. Это процесс удаления частиц топлива при повышенных температурах. Чтобы защитить корпус машины и горючие детали во время процесса регенерации сажевого фильтра, над сажевым фильтром есть металлические ограждения, но они имеют свойство ржаветь. На этом этапе риск возгорания автомобиля значительно увеличивается.
Что делать при появлении дыма и запаха гари в машине? Котов рекомендует остановиться, выключить двигатель, закрыть окна и двери, чтобы в автомобиль не попал лишний кислород, который может ускорить возгорание. И, конечно же, необходимо вызвать спасателей по телефону 112. Если вспышка произошла под капотом, можно попытаться потушить ее самостоятельно, но в этом случае нужно быть предельно осторожным.
Видео: сюжет Скриншот с Bez Tabu (на латышском языке)