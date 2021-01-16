Ежегодно в Латвии загораются около 600 машин. Каковы главные причины?

Командир 5-го отдела Рижского районного управления VUGD Андрейс Котовс передаче Bez Tabu сообщил, что причины пожара пока неизвестны и будут выясняться полицией. Он добавил, что в среднем в Латвии ежегодно загорается около 600 автомобилей - больше всего в Риге и Рижском районе.

ФОТО: Скриншот с Bez Tabu

"Есть целый ряд причин, о которых человек даже не задумывается. Например, плохой электроконтакт. Начиная от не прикрученных к аккумулятору клеммам, и до лампочек с повышенной мощностью. Например, хочется в салон лампочку посветлее, ее меняют, но постепенно пластмасса начинает плавиться и возникает короткое замыкание" - отмечает автомобильный эксперт Угис Витолс, к которому обратилась передача Bez Tabu.

Риск заключается в неправильно установленном дополнительном электрооборудовании, не предназначенном для автомобилей. Но пожар может быть вызван и некачественным ремонтом. Были ситуации, когда от мотора загоралась обшивка капота, отмечает Андрей Котов. Наиболее частой причиной возгорания является использование открытого огня в автомобиле, например курение.

Витолс заключает, что возгорание может вызвать и самоочищение или самовоспламенение сажевых фильтров. Это процесс удаления частиц топлива при повышенных температурах. Чтобы защитить корпус машины и горючие детали во время процесса регенерации сажевого фильтра, над сажевым фильтром есть металлические ограждения, но они имеют свойство ржаветь. На этом этапе риск возгорания автомобиля значительно увеличивается.

ФОТО: Скриншот с Bez Tabu

Что делать при появлении дыма и запаха гари в машине? Котов рекомендует остановиться, выключить двигатель, закрыть окна и двери, чтобы в автомобиль не попал лишний кислород, который может ускорить возгорание. И, конечно же, необходимо вызвать спасателей по телефону 112. Если вспышка произошла под капотом, можно попытаться потушить ее самостоятельно, но в этом случае нужно быть предельно осторожным.