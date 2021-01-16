В одном из центров социального ухода Covid-19 выявлен у 48% постояльцев

Либертс пояснил, что изначально Covid-19 был выявлен у одного клиента центра, которого перевели в Видземскую больницу. После обнаружения первого случая Covid-19 в пятницу было проведено обширное тестирование остальных клиентов и персонала, которое выявило 27 случаев заболевания среди клиентов и еще по меньшей мере семь - среди сотрудников.

Он подчеркнул, что клиенты центра и до этого регулярно тестировались на Covid-19, а в самом начале года в центре был проведен скрининг Центра профилактики и контроля заболеваний, в ходе которого не было выявлено ни одного инфицированного.