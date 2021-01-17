Навальный назвал немцев "милейшими, отзывчивыми, дружелюбными"

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный поблагодарил всех, кто оказывал ему помощь во время лечения в Германии, назвав немцев "милейшими, отзывчивыми, дружелюбными людьми". "Это действительно милейшие люди с отличным чувством юмора, всегда старающиеся помочь", - написал Навальный на своей странице в соцсети Facebook в субботу, 16 января, - накануне своего запланированного возвращения в Москву.

По словам Навального, проведшего в Германии около пяти месяцев, восстанавливаясь после отравления боевым нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", в отношении немцев правдивы два стереотипа: они не опаздывают и "обожают придумывать правила на все случаи жизни, а потом их соблюдать". "Сначала раздражает, а потом понимаешь, что именно поэтому они так хорошо живут", - прокомментировал оппозиционер последнюю из двух названных им особенностей немецкого национального характера.

При этом политик отметил, что во время нахождения в Германии у него был довольно широкий круг общения - от физиотерапевтов и полицейских до канцлера. По словам основателя ФБК, к концу второго месяца пребывания в стране он даже решил выучить немецкий язык, однако не преуспел в этом. "Впрочем, главное, что хочу сказать, могу написать сам: Danke, Freunde! ("Спасибо, друзья!". - Ред.)", - резюмировал Навальный.

Пост в Facebook он проиллюстрировал фотографией, на которой он обнимает свою жену Юлию на фоне заснеженного леса Шварцвальд.

Отравление Алексея Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года, находясь на борту самолета, совершавшего перелет из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Соратники Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) сообщили о подозрении на отравление, однако омские врачи заявили об отсутствии в организме политика отравляющих веществ. Благодаря усилиям жены Навального Юлии и сторонников оппозиционера его удалось направить на лечение в Берлин, в клинику "Шарите".

Анализы, проведенные лабораторией бундесвера, выявили у Навального признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. После этого канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвали Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении. С требованием независимого расследования выступили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и госсекретарь США Майкл Помпео.

Впоследствии отравление Навального "Новичком" независимо друг от друга подтвердили лаборатории во Франции и Швеции, а также специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Возращение Навального в Россию

13 января 2021 года Алексей Навальный объявил, что вернется в Россию 17 января рейсом "Победы", который должен приземлиться во Внуково. Вскоре после этого ФСИН заявила, что "предпримет все действия по задержанию" Навального до решения суда о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Ведомство попросило назначить политику реальный срок, заявив, что он не исполняет обязанности условно осужденного и уклоняется от контроля инспекции. Навальный осужден по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании "Ив Роше" и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании.