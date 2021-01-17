Из-за новой политики конфиденциальности WhatsApp, эксперты призывают отказаться от приложения

Миллионы пользователей WhatsApp по всему миру начали искать альтернативу. Facebook испугался, и в пятницу, 15 января, сообщил, что намеченные перемены откладываются на более поздний срок. Однако это вряд ли изменит тот факт, что латвийские эксперты по кибербезопасности также очень скептически относятся к WhatsApp.

Приложение не читает переписку пользователей, ибо она зашифрована, но хочет получать доступ к другой информации - какова модель телефона клиента, какую сеть он использует, как часто пользуется WhatsApp, как выглядит изображение профиля пользователя, в каких чат-группах он зарегистрирован и с кем контактирует. Если пользователь использует платформу биллинга, предлагаемую WhatsApp, информация становится еще более обширной.

Без подтверждения новых правил, пользователь больше не сможет использовать приложение WhatsApp. 1

Владельцы аппликации утверждают, что данные европейских пользователей не будут передаваться в распоряжение Facebook, если они согласятся на новые условия. Это связано с тем, что европейцы защищены общим регламентом о защите данных.

Тем не менее, Янис Сартс, директор Центра стратегических коммуникаций НАТО, обещает удалить популярное приложение со своего телефона.

"По крайней мере я не хочу иметь у себя в телефоне такую аппликацию, и на полном серьезе никому не рекомендую ее использовать. 1

Я советую Signal, большинство из тех, кто заботится о своей безопасности, используют именно ее. Лучшая, с точки зрения безопасности", - говорит Сартс.

Министр обороны Артис Пабрикс (Attīstībai/Par!) присоединяется к скептикам и призывает критически оценивать обещания разработчиков приложения защитить граждан Европы. Он также отметил, что это приложение больше не используется сотрудниками министерства.

Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv подчеркивает: "Если вы на своем смартфоне используете приложение Facebook, то можете не переживать по поводу WhatsApp – оба этих продукта принадлежат одному и тому же владельцу, который уже получает доступ к содержимому вашего устройства.

Однако, если вы не хотите, чтобы содержимое ваших телефонов использовали в рекламных целях, лучше удалите WhatsApp." 1

CERT.LV в качестве альтернативы тоже советует использовать приложение Signal.

Signal также рекомендовал своим пользователям Twitter известный бизнесмен Илон Маск. 1

Следует отметить, что с грядущими изменениями в WhatsApp, стремительно увеличилось количество пользователей другого коммуникационного приложения - Telegram: за три дня к уже имеющимся 500 млн добавилось сразу 25 млн новых пользователей. Компания базируется в Москве, и Центра стратегических коммуникаций НАТО призывает пользователей проявлять осторожность.