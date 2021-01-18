De Facto о Covid-19 в пансионатах: Минблаг отреагировал с опозданием в три недели

"(...) сегодня такое пробное собрание для того, чтобы мы могли в дальнейшем и куда чаще и оперативнее эту коммуникацию осуществлять", - так перед несколькими сотнями участников онлайн-собрания - представителями самоуправлений и структур социальной опеки - выступление начал директор департамента социальных услуг Министерства благосостояния Алдис Дудиньш.

Однако собрание не прошло ни в марте прошлого года, ни в сентябре, ни даже в декабре. Лишь 14 января состоялось первое онлайн-собрание с представителями учреждений социальной опеки и самоуправлений. Интерес огромен - более 400 подключений, вопросов от участников тоже было много.

"Мы решили изменить форму коммуникации и в дальнейшем очень регулярно будем встречаться в таком онлайн-формате", - пообещала заместитель госсекретаря Минблага Лига Аболтиня.

В Латвии работают государственные, муниципальные и частные пансионаты. Риторика Минблага в последнее время была направлена на то, что он не может отвечать за происходящее в муниципальных и частных центрах, так как не является его владельцем. И оценку ситуации министерство часто предоставляет, основываясь на информации от своих прямых подчиненных - принадлежащих государству учреждений, - что создает искаженное представление о распространении болезни и о борьбе с ней в целом. Это на прошлой неделе вызвало гнев депутатов комиссии Сейма по социальным и рабочим делам.

Еще в ноябре было видно, что инфекция затрагивает все больше пансионатов. Было решено, что необходимо более частое тестирование: для работников - раз в неделю, для клиентов - раз в месяц. Инспекция здравоохранения 184 оказывающим услуги социальной опеки учреждениям разослала письма, призвав подать заявку на тестирование всех клиентов и работников. До 18 декабря тестирование было проведено лишь в 65, или примерно в трети, центров.

Например, в Даугавпилсском муниципальном центре социальной опеки ранее тестирование проводилось в апреле и в сентябре. Самоуправление издало распоряжение провести массовое тестирование в середине декабря - после анонимной жалобы о несоблюдении эпидемиологических требований. Массовое тестирование выявило 161 заболевшего. Руководитель пансионата подал в отставку, а дума пообещала служебную проверку, которая до сих пор не начата.

Так как отзывчивость на тестирование не было высокой, Инспекция здравоохранения начала обзванивать учреждения опеки. Минблаг в тот момент по-прежнему молчал.

В середине декабря Инспекция здравоохранения сообщила, что минимум десять учреждений социальной опеки отказались от массового тестирования, среди них и краславский муниципальный пансионат "Приедес". В Краславской думе пояснили - клиентов тестировали индивидуально по необходимости.

Только после одновременного заболевания восьми клиентов протестировали всех остальных. Это было на Рождество. Из 42 обитателей Covid-19 заболели 35. Сейчас надеются на быстрые тесты, которые можно делать регулярно.