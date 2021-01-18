Пн, 18.01.2021
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De Facto о Covid-19 в пансионатах: Минблаг отреагировал с опозданием в три недели

Министр благосостояния Рамона Петравича ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В октябре всего 1,6% всех случаев заболевания Covid-19 были связаны с социальной опекой, в ноябре их уже было 7,4%, а месяцем позже удельный вес таковых удвоился и достиг уже 13,4%. Несмотря на то, что в середине декабря премьер издал резолюцию действовать незамедлительно, чтобы ограничить распространение Covid-19 в пансионатах, передача De Facto Латвийского телевидения пришла к выводу, что Минблаг, отвечающий за оказание услуг социальной опеки, конкретными действиями отреагировал только через три недели.

"(...) сегодня такое пробное собрание для того, чтобы мы могли в дальнейшем и куда чаще и оперативнее эту коммуникацию осуществлять", - так перед несколькими сотнями участников онлайн-собрания - представителями самоуправлений и структур социальной опеки - выступление начал директор департамента социальных услуг Министерства благосостояния Алдис Дудиньш.

Однако собрание не прошло ни в марте прошлого года, ни в сентябре, ни даже в декабре. Лишь 14 января состоялось первое онлайн-собрание с представителями учреждений социальной опеки и самоуправлений. Интерес огромен - более 400 подключений, вопросов от участников тоже было много.

"Мы решили изменить форму коммуникации и в дальнейшем очень регулярно будем встречаться в таком онлайн-формате", - пообещала заместитель госсекретаря Минблага Лига Аболтиня.

В Латвии работают государственные, муниципальные и частные пансионаты. Риторика Минблага в последнее время была направлена на то, что он не может отвечать за происходящее в муниципальных и частных центрах, так как не является его владельцем. И оценку ситуации министерство часто предоставляет, основываясь на информации от своих прямых подчиненных - принадлежащих государству учреждений, - что создает искаженное представление о распространении болезни и о борьбе с ней в целом. Это на прошлой неделе вызвало гнев депутатов комиссии Сейма по социальным и рабочим делам.

Еще в ноябре было видно, что инфекция затрагивает все больше пансионатов. Было решено, что необходимо более частое тестирование: для работников - раз в неделю, для клиентов - раз в месяц. Инспекция здравоохранения 184 оказывающим услуги социальной опеки учреждениям разослала письма, призвав подать заявку на тестирование всех клиентов и работников. До 18 декабря тестирование было проведено лишь в 65, или примерно в трети, центров.

Например, в Даугавпилсском муниципальном центре социальной опеки ранее тестирование проводилось в апреле и в сентябре. Самоуправление издало распоряжение провести массовое тестирование в середине декабря - после анонимной жалобы о несоблюдении эпидемиологических требований. Массовое тестирование выявило 161 заболевшего. Руководитель пансионата подал в отставку, а дума пообещала служебную проверку, которая до сих пор не начата.

Так как отзывчивость на тестирование не было высокой, Инспекция здравоохранения начала обзванивать учреждения опеки. Минблаг в тот момент по-прежнему молчал.

В середине декабря Инспекция здравоохранения сообщила, что минимум десять учреждений социальной опеки отказались от массового тестирования, среди них и краславский муниципальный пансионат "Приедес". В Краславской думе пояснили - клиентов тестировали индивидуально по необходимости.

Только после одновременного заболевания восьми клиентов протестировали всех остальных. Это было на Рождество. Из 42 обитателей Covid-19 заболели 35. Сейчас надеются на быстрые тесты, которые можно делать регулярно.

Премьер Кришьянис Кариньш 16 декабря разослал министру здравоохранения Илзе Винькеле, министру благосостояния Рамоне Петравиче и и. о. министра защиты среды и регионального развития Артису Пабриксу резолюцию действовать незамедлительно, чтобы ограничить распространение инфекционной болезни в учреждениях социальной опеки.

Минблаг видимые шаги сделал три недели спустя, 6 и 8 января разослав центрам социальной опеки письма с рекомендациями и напоминанием об эпидемиологической безопасности.

"Такие письма рассылались довольно регулярно, это не первое письмо, периодически шлем, напоминаем. Так как иногда - и последняя информация, которая прозвучала, в принципе - дезинформация, что доплаты 50% получат через три месяца. Важно также, чтобы письма не только получали, но и читали, что в них сказано", - рассказала о сотрудничестве с пансионатами министр благосостояния Рамона Петравича.

В декабре после предложения Минблага политики постановили, что и для работающих в пансионатах будет доплата в размере 50% за работу с ковидными пациентами. Половину доплаты покроет государство, половину - самоуправления. Такую доплату будут выплачивать за работу начиная с 1 декабря.

То, что министр благосостояния на этой неделе предложила как особую новинку - ежедневно в центрах социальной опеки проводить быстрые тесты на антигены для сотрудников, - на самом деле не является новинкой. Лаборатория Восточной больницы еще 14 декабря разослала учреждениям социальной опеки предложение обучить персонал работать с этими тестами.

На уже упомянутом собрании 18 декабря координатор сети лабораторий Covid-19 и заместитель руководителя лабораторной службы RAKUS Сергей Никишин проинформировал всех присутствующих о разосланных письмах и напомнил о возможности получить необходимые знания для проведения тестов.

На предложение об обучении спустя несколько недель - 6 января - отозвался только пансионат "Эзеркрасты". До этой недели он был единственным. Тесты необходимо делать с мазком из носа, результат - в течение нескольких десятков минут. Однако пока что неизвестно, хватит ли центрам опеки человеческих ресурсов, чтобы брать такие тесты ежедневно.

На этой неделе центры опеки должны были сказать, сколько у них работников и сколько им нужно тестов на месяц или два. Процедуру переговоров о поставке быстрых тестов организует Министерство обороны.

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