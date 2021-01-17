Пуце попался на использовании еще одного разрешения на стоянку в Риге

Однако стали известны новые обстоятельства. Как сообщает передача Nekā personīga, контролеры Rīgas satiksme зафиксировали автомобиль с разрешением временной администрации в окне. Владельцем машины на тот момент был еще находящийся в должности Пуце.

После лжи о требовании карты на стоянку Rīgas satiksme у однопартийца Мичеревскиса Пуце ушел с должности министра. Сейчас, спустя два месяца, открылось, что он солгал о разрешениях на стоянку еще раз.

Юрис Пуце не является депутатом Рижской думы, однако его желание использовать привилегию депутата бесплатно парковать автомобиль у дома в центре Риги было очень велико. Поэтому он попросил карту на стоянку у Мариса Мичеревскиса. Мичеревскис - пешеход, разрешение на парковку ему не нужно. Ранее Пуце точно так же делал с разрешением депутата Бачкурса, однако тот потерял привилегию после роспуска Рижской думы в начале года.

Передача разрешения депутата думы - нарушение закона, так как собственность самоуправления нельзя так просто подарить или лично одолжить. За абонемент на стоянку для депутата самоуправление в месяц платит 250 евро.

Когда начался скандал, Пуце сообщил, что просьба о разрешении на парковку у однопартийца - шутка, однако день спустя он признал, что солгал и допустил ошибку, в связи с чем уходит с должности.

После скандала новое руководство Рижской думы проверило использование депутатами и чиновниками выделенных им разрешений на стоянку. Оказалось, что пропали два из трех разрешений, выделенных временной администрации.

Администратор Эдвин Балшевицс, признал, что у него было разрешение на стоянку, но его заместители Артис Лапиньш и Алексей Ремесов сказали, что их не просили и не получили.

Вопреки установленному порядку бюро временной администрации взяло абонементы Rīgas satiksme, не указав ни лица, ни машины, которые будут их использовать. Поэтому не было возможным убедиться, кому эти карты выданы и законно ли их используют. Начатая в самоуправлении проверка зашла в тупик.

Были подозрения, что одна из пропавших карт могла быть у Пуце. Он упомянул ее в той же самой переписке с Мичеревскисом, в которой просил оформить депутатское разрешение на стоянку. Однако в декабре передаче Nekā personīga он это отрицал.

Но одна из незарегистрированных и затем пропавших карт все-таки была зафиксирована. Передаче известно, что 8 и 9 сентября контролеры автостоянки Rīgas satiksme выписали штрафную квитанцию на автомобиль, стоявший на улице Стабу рядом с перекрестком с улицей Кр. Барона. Позднее штраф был аннулирован, так как у автомобиля было разрешение Rīgas satiksme.

Контролер выписал красную квитанцию постоплаты, так как в первые дни сентября рижские бухгалтеры еще не перечислили деньги Rīgas satiksme за использование абонементов на стоянку. Когда деньги дошли, штраф аннулировали.

Регистрационный номер нарушившего правила автомобиля - JP 6666. Такой номер до начала декабря был у Toyota, принадлежавшей Юрису Пуце. Машина в момент фиксации нарушений стояла у его дома. 70

Разрешения на стоянку оформлял руководитель бюро администраторов Мартиньш Дамбергс. Однако он не в курсе, кому их отдали дальше.

В свою очередь, руководитель временной администрации Эдвин Балшевицс о парковках говорит очень уклончиво, чтобы не попасть в противоречие со сказанным Пуце. Впрочем, он признал, что из-за большого объема работы допустил ошибку.

Балшевицс, Дамбергс и Пуце подали пояснения в KNAB. Там использование пропусков на автостоянки Rīgas satiksme проверили и начали против трех лиц дела об административном нарушении. Исход бюро обещает раскрыть, как только решения вступят в силу.