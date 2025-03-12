Земгальский окружной суд постановил назначить более строгое наказание - реальное лишение свободы - бывшему фельдшеруСлужбы неотложной медицинской помощи (NMPD) за то, что он оставил молодую женщину без сознания и не оказал ей помощь, сообщает Латвийское телевидение.
Бывший медик NMPD получил реальный тюремный срок за неоказание помощи женщине. Она умерла
Ранее Земгальский районный суд приговорил сотрудника NMPD Гинтса Вайтса к одному году лишения свободы условно с запретом заниматься лечебной деятельностью на срок четыре года. Приговор был обжалован как вышестоящим прокурором, так и семьей погибшей.
Апелляционный суд приговорил Вайтса к одному году лишения свободы и запретил ему заниматься врачебной практикой в течение четырех лет.
Приговор Земгальского окружного суда может быть обжалован в течение десяти дней.
В апреле прошлого года RUS TVNET сообщал, что во время свадебной вечеринки одну из гостей - 31-летнюю Алину Ансоне - нашли лежащей на земле без сознания. Возможно, женщина упала. Была вызвана NMPD. Приехала бригада из Каугури. Помощник врача Гинтс Вайтс рекомендовал уложить пострадавшую в постель, но в больницу не повез.
На следующий день другая бригада NMPD все-таки увезла Ансоне в больницу, однако ее жизнь спасти не удалось - у женщины наступила смерть мозга. Органы скончавшейся были пожертвованы другим людям, в свою очередь, Вайтса уволили с работы.
Вайтс на суде признал свою вину частично, однако LTV он заявил, что вину не признает, так как не знает, как пострадавшая травмировалась. Бывший медик утверждает, что тогда, когда он приехал на вызов, у женщины не было признаков травмы.
По словам судьи Земгальского районного суда Лигиты Спригуле, в ходе судебного процесса Вайтс высказал допущение, что, может быть, уже после того, как медики уехали, родственники пострадавшей несли ее в кровать и сами уронили на землю.
Суд счел возможным приговорить обвиняемого к условному сроку, так как убедился, что в дальнейшем тот не будет совершать преступления, кроме того, Вайтс ранее не был судим. С этим мнением согласилась и прокурор Дайга Вациете.
Директор NMPD Лиене Ципуле прокомментировала передаче, что конкретный вызов, после которого умерла женщина, был беспрецедентным случаем. "Это была не врачебная ошибка, а халатное отношение, и это должно быть рассмотрено в суде!" - отметила она.
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