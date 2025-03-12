Бывший медик NMPD получил реальный тюремный срок за неоказание помощи женщине. Она умерла

Ранее Земгальский районный суд приговорил сотрудника NMPD Гинтса Вайтса к одному году лишения свободы условно с запретом заниматься лечебной деятельностью на срок четыре года. Приговор был обжалован как вышестоящим прокурором, так и семьей погибшей.

Апелляционный суд приговорил Вайтса к одному году лишения свободы и запретил ему заниматься врачебной практикой в течение четырех лет.

Приговор Земгальского окружного суда может быть обжалован в течение десяти дней.

В апреле прошлого года RUS TVNET сообщал, что во время свадебной вечеринки одну из гостей - 31-летнюю Алину Ансоне - нашли лежащей на земле без сознания. Возможно, женщина упала. Была вызвана NMPD. Приехала бригада из Каугури. Помощник врача Гинтс Вайтс рекомендовал уложить пострадавшую в постель, но в больницу не повез.

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На следующий день другая бригада NMPD все-таки увезла Ансоне в больницу, однако ее жизнь спасти не удалось - у женщины наступила смерть мозга. Органы скончавшейся были пожертвованы другим людям, в свою очередь, Вайтса уволили с работы.