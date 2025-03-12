В редакцию передачи Bez Tabu обратились несколько жителей Латвии, выражающих беспокойство за безопасность троих детей. Их мать, Алина, практически каждый свой шаг транслирует в прямом эфире на платформе TikTok. Зрители неоднократно замечали, что во время трансляций в присутствии детей она курит, употребляет алкоголь и ругается нецензурными словами, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Жители обеспокоены действиями экс-участницы шоу в TikTok. Ее детей отвезли в кризисный центр
Женщина, запечатленная на видео, стала известна общественности шесть лет назад после участия в передаче Caur ērkšķiem uz…, выходившей на канале 360TV. Чтобы следить за ее прямыми эфирами, пользователи должны платить минимум три евро в месяц. В TikTok видно, что более 1000 человек готовы вносить эту сумму.
Когда съемочная группа Bez Tabu приехала к квартире Алины, женщина тут же закрыла дверь. Спустя некоторое время она вышла в очередной прямой эфир и похвасталась, что отказалась разговаривать с журналистами. Своему сыну она объяснила, что является "звездой", поэтому репортер хочет взять у нее интервью.
Несколько часов спустя многодетная мать выглядела значительно уставшей. В муниципальной полиции Олайне сообщили, что за последние шесть месяцев они посещали эту квартиру 15 раз.
"Полиция осведомлена о происходящем. В ответ на обеспокоенность жителей за последние полгода, начиная с сентября, мы выезжали по этому адресу 15 раз. Наши сотрудники действуют в рамках своей компетенции и законодательства. Если говорить о соблюдении прав детей, то в данной семье их базовые потребности обеспечены", - ответил Эрвин Силиньш, начальник муниципальной полиции Олайне.
В Сиротском суде отметили, что ситуация с этой семьей находится под наблюдением с прошлого года, а социальная служба следит за ней с 2020 года.
Согласно закону, органы опеки имеют право немедленно изъять ребенка из семьи, если его жизнь или здоровье находятся под угрозой. Также может быть открыто дело о лишении родительских прав, предоставив родителю срок для устранения неблагоприятных условий. Если ситуация не изменится, органы опеки могут принять решение о разлучении ребенка с родителями.
Центр защиты детей также получил заявления от обеспокоенных жителей о происходящем в квартире Алины. Эти обращения были направлены в правоохранительные органы и в Сиротский суд Олайне.
После вмешательства Bez Tabu представители Сиротского суда прибыли в квартиру Алины и сообщили, что дети изъяты у матери.
Видео: Сюжет программы Bez tabu
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