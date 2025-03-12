Видео Жители обеспокоены действиями экс-участницы шоу в TikTok. Ее детей отвезли в кризисный центр

В квартире курят, употребляют алкоголь, а также регулярно приезжает муниципальная полиция.

Женщина, запечатленная на видео, стала известна общественности шесть лет назад после участия в передаче Caur ērkšķiem uz…, выходившей на канале 360TV. Чтобы следить за ее прямыми эфирами, пользователи должны платить минимум три евро в месяц. В TikTok видно, что более 1000 человек готовы вносить эту сумму.

Когда съемочная группа Bez Tabu приехала к квартире Алины, женщина тут же закрыла дверь. Спустя некоторое время она вышла в очередной прямой эфир и похвасталась, что отказалась разговаривать с журналистами. Своему сыну она объяснила, что является "звездой", поэтому репортер хочет взять у нее интервью.

Несколько часов спустя многодетная мать выглядела значительно уставшей. В муниципальной полиции Олайне сообщили, что за последние шесть месяцев они посещали эту квартиру 15 раз.