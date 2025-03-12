От должности в Ādažu ūdens отстранен член правления. KNAB провел обыски

В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), не называя имен, агентству LETA подтвердили, что 11 марта в Рижском регионе и других районах Латвии было проведено более 20 обысков.

В рамках уголовного дела расследуется возможное злоупотребление служебным положением в корыстных целях.

В рамках уголовного дела расследуется возможное злоупотребление служебным положением в корыстных целях. Уголовный процесс был начат 12 февраля, и в настоящее время в его рамках пять человек имеют право на защиту.

В самоуправлении Адажского края сообщили, что располагают информацией о том, что правоохранительные органы проводят следственные действия в SIA Ādažu ūdens, в том числе в отношении члена правления и технического директора. Более подробной информацией о расследовании самоуправление не располагает.

На внеочередном собрании участников SIA Ādažu ūdens 12 марта было принято решение отстранить Дундурса от занимаемой должности.

Чтобы обеспечить непрерывность работы предприятия по предоставлению услуг водоснабжения населению временным исполняющим обязанности члена правления назначен Юрис Крузе. Предприятие продолжает работать в обычном режиме, и самоуправление как держатель долей капитала будет следить за развитием ситуации.

Согласно данным Firmas.lv, SIA Ādažu ūdens было зарегистрировано в 2007 году, его основной капитал составляет 11,6 млн евро. В 2023 году оборот предприятия составил 1,78 млн евро, убытки - 166 665 евро. Единственным членом правления SIA Ādažu ūdens является Дундурс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!