Уходящий рабочий день был насыщен важными событиями - Украина уходит из Курской области, VDD сообщила, что задержала граждан Эстонии и Украины по подозрению в шпионаже, а RUS TVNET выяснил, можно ли хорошо зарабатывать, став водителем-дальнобойщиком. Об этих и других новостях среды, 12 марта, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 12 марта ⟩ Тюремный срок для медика, Украина уходит из Курской области и крупный выигрыш в лотерею
Новости Латвии:
Земгальский окружной суд постановил назначить более строгое наказание - реальное лишение свободы - бывшему фельдшеру Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) за то, что он оставил молодую женщину без сознания и не оказал ей помощь, сообщает Латвийское телевидение.
Латвийская Служба государственной безопасности (VDD) сообщила, что задержала граждан Эстонии и Украины по подозрению в шпионаже. Однако сторонники эстонского фотографа, который, предположительно, и является задержанным, считают, что подозревать его в этом абсурдно, пишет Rus.Postimees.
О скандале с Оксимироном и его переписками с 13-15-летними девочками слышал, наверное, каждый, кто заходил в интернет за последнюю неделю. В Латвии был и свой "оксигейт" - происходящее в лагере "КИД" и командах "Что? Где? Когда?", о чем стало известно в конце 2023 года. Но статья не об этом, а о реакции, которая повторяется из раза в раз. А также о том, что именно считать насилием.
Можно ли получать хорошую зарплату в Латвии, устроившись на работу, не требующую высшего образования и многолетнего опыта? Например, сменив сферу деятельности с той, где в силу различных обстоятельств низкая заработная плата, на ту, в которой из-за нехватки рабочей силы зарплата выше. Apollo.lv попытался выяснить, насколько просто устроиться на работу с зарплатой, превышающей среднюю в Латвии. На этот раз - о том, можно ли хорошо зарабатывать, став водителем-дальнобойщиком.
Как следует из базы данных tiesas.lv, многие безответственные водители считают, что в том, чтобы выкурить травку и сесть за руль нет ничего страшного - ведь при дыхании же алкоголем не пахнет, а покраснение глаз можно уменьшить каплями для глаз или спрятать за темными очками. Однако езда за рулем в состоянии опьянения марихуаной - уголовное правонарушение со всеми вытекающими отсюда последствиями, в чем убедился и некий владелец BMW 330.
За рубежом:
Вооруженные силы Украины планомерно покидают Курскую область России, сказал в среду в интервью телеканалу "Дождь" основатель российского оппозиционного исследовательского проекта Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев.
Президент Зеленский призвал Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня, а США - усилить Украину в случае продолжения боевых действий.
Британская полиция сообщает, что по подозрению в непредумышленном убийстве по грубой неосторожности в связи со столкновением танкера и сухогруза в Северном море арестован капитан сухогруза. По факту инцидента ведется уголовное расследование.
Польша видит угрозу своей безопасности в связи с разворотом политики Вашингтона по Украине и России при Трампе. Варшава хочет укрепить потенциал европейской обороны, не оттолкнув при этом США.
Глава канцелярии президента Украины Андрей Ермак после переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии сказал журналистам, что на следующей неделе начнутся дискуссии о нюансах 30-дневного перемирия.
Интересное чтиво:
Dzīvnieku policija и Omniva разместили в социальных сетях объявления с просьбой отозваться хозяев молодой кошки, которую обнаружили в микроавтобусе Omniva, прибывшем на склад компании в Марупе.
11 июня в Xiaomi Arēna в рамках концертного тура в честь своего 60-летия выступят легендарные Scorpions, а вот специальным гостем станет 27-летний латвийский певец Микс Галвановскис. "Мне не казалось это правдой. Казалось, что меня разыгрывают", - признался он в разговоре с TVNET+.
Во вторник, 11 марта, в ледовой арене "Тондираба" в Таллинне нет свободных мест. А все потому, что на сцене - любимец женщин, романтичный грузин Валерий Меладзе. Смотрите, как прошел концерт главного романтика русскоязычной сцены.
Игрок из Латвии выиграл 122 337 евро в числовой лотерее Eurojackpot, сообщили представители VAS Latvijas Loto.
Знаменитая арт-группа Pussy Riot впервые приедет в Латвию, чтобы 12 июля выступить с перформансом в VEF Vasarnica. На сцене будет показан перформанс Riot Days 2025 по книге воспоминаний участницы коллектива Марии Алехиной, в которой описываются знаковые акции коллектива, судебные дела и тюремные приговоры.
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