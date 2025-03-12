Главное за 12 марта Тюремный срок для медика, Украина уходит из Курской области и крупный выигрыш в лотерею

Новости Латвии:

​Земгальский окружной суд постановил назначить более строгое наказание - реальное лишение свободы - бывшему фельдшеру Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) за то, что он оставил молодую женщину без сознания и не оказал ей помощь, сообщает Латвийское телевидение.

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Латвийская Служба государственной безопасности (VDD) сообщила, что задержала граждан Эстонии и Украины по подозрению в шпионаже. Однако сторонники эстонского фотографа, который, предположительно, и является задержанным, считают, что подозревать его в этом абсурдно, пишет Rus.Postimees.

О скандале с Оксимироном и его переписками с 13-15-летними девочками слышал, наверное, каждый, кто заходил в интернет за последнюю неделю. В Латвии был и свой "оксигейт" - происходящее в лагере "КИД" и командах "Что? Где? Когда?", о чем стало известно в конце 2023 года. Но статья не об этом, а о реакции, которая повторяется из раза в раз. А также о том, что именно считать насилием.