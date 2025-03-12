В настоящее время в Латвии находятся более 40 000 граждан России, сообщили представители Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) на заседании комиссии Сейма по вопросам гражданства, миграции и интеграции общества.
PMLP поделился, сколько граждан России находится в Латвии
В среду, 12 марта, депутаты обсуждали текущую ситуацию с гражданами России, которым необходимо получить статус постоянного жителя Европейского Союза.
PMLP сообщило, что с момента внесения поправок в Закон об иммиграции Латвию покинули около 2000 граждан России. В настоящее время нет оснований полагать, что может возникнуть ситуация, при которой граждане России не смогут сдать экзамен по латышскому языку из-за очередей.
Депутат Сейма Артурс Бутанс (Национальное объединение) выразил удовлетворение тем, что ранее были приняты поправки в закон, которые ужесточили требования к гражданам России, желающим получить или продлить постоянный вид на жительство в Латвии.
Однако он выразил сожаление по поводу того, что в стране остаются около 2000 судимых лиц с видом на жительство, и эти разрешения не аннулируются.
По его словам, в некоторых странах вид на жительство могут аннулировать даже за административные нарушения, тогда как в Латвии проживание разрешено даже лицам с уголовными приговорами.
Бутанс также считает, что законодатель должен четко определить позицию государства: действительно ли Латвия заинтересована в том, чтобы граждане России оставались в стране, или же необходимо послать сигнал о том, что у них уже было достаточно времени для натурализации или выезда из Латвии.
Ранее сообщалось, что согласно Закону об иммиграции, выданные гражданам России постоянные виды на жительство утратили силу в сентябре 2023 года.
Для продолжения проживания в Латвии им необходимо было подать заявку на статус постоянного жителя ЕС, предоставив в PMLP подтверждение базового уровня владения государственным языком и наличие финансовых средств.
В последний момент перед вступлением этих норм в силу политики приняли поправки в Закон об иммиграции, дающие гражданам России, проживающим в Латвии, еще два года на сдачу экзамена по латышскому языку для легального пребывания в стране. Несмотря на эти изменения, с сентября 2023 года российские граждане в Латвии должны были оформить хотя бы временный вид на жительство.
В случае, если тест на знание латышского языка не был успешно сдан, до 31 декабря 2023 года необходимо было подать заявку на разрешение, позволяющее находиться в Латвии в течение двух лет.
Это было сделано для того, чтобы не прерывалось предоставление социальных и медицинских услуг и дальнейшее пребывание в стране не стало незаконным.
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