PMLP поделился, сколько граждан России находится в Латвии

В среду, 12 марта, депутаты обсуждали текущую ситуацию с гражданами России, которым необходимо получить статус постоянного жителя Европейского Союза.

PMLP сообщило, что с момента внесения поправок в Закон об иммиграции Латвию покинули около 2000 граждан России. В настоящее время нет оснований полагать, что может возникнуть ситуация, при которой граждане России не смогут сдать экзамен по латышскому языку из-за очередей.

Депутат Сейма Артурс Бутанс (Национальное объединение) выразил удовлетворение тем, что ранее были приняты поправки в закон, которые ужесточили требования к гражданам России, желающим получить или продлить постоянный вид на жительство в Латвии.

Однако он выразил сожаление по поводу того, что в стране остаются около 2000 судимых лиц с видом на жительство, и эти разрешения не аннулируются.

По его словам, в некоторых странах вид на жительство могут аннулировать даже за административные нарушения, тогда как в Латвии проживание разрешено даже лицам с уголовными приговорами.

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