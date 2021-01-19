Внезапная боль! Виноват ли в этом застуженный нерв?

Если боль появилась молниеносно, без какого-либо видимого провоцирующего фактора, и болит очень сильно, нужно вызывать скорую помощь, так как это может быть серьезной патологией, говорит врач. Если такая же, очень сильная боль появляется во время большого физического усилия, человек теряет сознание, чувствительность рук или ног - также вызывайте скорую помощь.

Однако это редкие случаи - менее 1 процента.

Если, например, перед сном вы испытываете небольшой дискомфорт, а с утра от боли не можете повернуть шею, то, скорее всего, виновата какая-нибудь мышца, небольшое сухожилие. В этом случае прежде всего нужно принять подходящую дозу какого-нибудь нестероидного противовоспалительного препарата, который можно приобрести без рецепта. Если не хотите сразу принимать лекарство, можно использовать другие средства, например, смочить полотенце в теплой воде и наложить его в виде компресса на болезненное место. Также можно применять мази, например, содержащие капсаицин или ментол. Намажьте болезненное место и дайте ему покой на два дня. Если боль за это время не пройдет, необходимо связаться с семейным врачом.

Нужно учитывать, что боль - это индивидуальное явление: одному помогут прохладные компрессы, а другому - теплые.

Важно не запускать боль!

Чаще всего острые скелетно-мышечные боли проходят сами, однако важно их не запускать. Существует трехмесячный рубеж: если боль продолжается три месяца, то она считается хронической. Полностью вылечить хроническую боль - трудная задача, и это редко удается. Если боль продолжается три месяца и дольше без заметного перерыва, то тогда несмотря на лечение есть вероятность, что она частично сохранится. Поэтому очень важно своевременно действовать - если боль не проходит в течение месяца, очень желательно отправиться на консультацию к альгологу, или врачу, специализирующемуся на лечении болей.

Лечение хронических и подострых болей (имеющих тенденцию стать хроническими) обычно является мультидисциплинарным, с участием нескольких специалистов. В команду альголога входят, во-первых, реабилитолог и физиотерапевт, которые работают с мышцами, сухожилиями, учат тело правильно двигаться, укрепляют слабые и расслабляют слишком напряженные мышцы. Во-вторых, это психологи и психотерапевты – они оказывают эмоциональную поддержку и помощь человеку, чтобы помочь ему понять боль и не позволить ей ухудшить качество его жизни. В-третьих - это лекарства, процедуры и хирургия. Когда все эти три составляющие объединены, обычно результат намного более успешный. Но самый важный элемент успешного лечения - это заинтересованный и мотивированный пациент, готовый посвятить свое время и силы занятиям лечебной физкультурой, дисциплинированному приему лекарств и изменению своего образа жизни. Каждый случай хронической боли индивидуален, и необходимые изменения образа жизни также определяются индивидуально. Консультации альгологов доступны в крупных университетских больницах, частных практиках, а также в дневном стационаре боли при клинической университетской больнице имени П. Страдыня.