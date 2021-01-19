Очистка машины от снега перед поездкой - обязательна

Не у всех владельцев машин есть гараж или возможность помещать автомобиль на отапливаемую стоянку. Поэтому с первым морозом и снегом многие владельцы машин начинают день с прогрева автомобиля и очистки от снега.

"С началом холодного времени года при управлении автомобилем за руль можно садиться только тогда, когда очищены окна, фары, зеркала и номерные знаки.

Отправляясь в путь, необходимо иметь достаточно стеклоомывающей жидкости, дворники тоже должны быть качественными. Это влияет на видимость и качество вождения, в свою очередь, чистота номерных знаков регламентируется даже в правилах дорожного движения", - поясняет руководитель группы компенсации транспортных средств страхового общества Андрис Балодис.

Очистка автомобиля от снега

Когда автомобиль покрывает снежный покров толщиной в пять-десять сантиметров, перед поездкой его обязательно нужно очистить. Для этой цели необходимо использовать щетку-скребок. Существует много видов данного инструмента, но рекомендуется выбирать именно щетки с мягкой щетиной. Владельцам больших транспортных средств - внедорожников, микроавтобусов и т. д. - рекомендуется использовать телескопическую щетку.

Чтобы в случае сильного снега машину можно было откопать из сугроба, нужна лопата для снега. В свою очередь, в случае обледенения пригодится саперная лопатка. Плоской лопатой можно удобно срезать замерзший снежный покров слой за слоем, не повреждая лакокрасочное покрытие автомобиля.

ФОТО: Pixabay/Arek Socha

"Если говорить о влиянии снега, то нужно принять во внимание, что снег - это замерзшая вода, которая во время таяния заполняет микротрещины, трещины и уплотнения, а также попадает в дверные замки, на фланец бензобака и другие элементы автомобиля. Если у машины нет керамического покрытия, в результате таяния и замерзания воды образуется ржавчина, поэтому эти места рекомендуется просушивать сухой тряпкой перед поездкой", - отметил Балодис.

Чистота автомобильных окон и стекол

После теплого сезона необходимо проверить состояние резинок передних и задних дворников. Если на резинках появились трещины или налет, дворники могут поцарапать лобовое стекло автомобиля. Кроме того, если дворники не полностью очищают стекла или на стеклах остается влага или грязные полосы, это означает, что дворники изношены. Кроме того, в машине всегда должно быть достаточно стеклоомывающей жидкости. Предусмотренной в холодное время жидкости необходимы соответственные очистительный свойства, поэтому зимой стеклоомывающую жидкость нужно сменить на ту, что предусмотрена для холодного сезона.

Не менее важны и чистые зеркала, так как видимость в них может сильно ухудшить качество вождения. У зеркал дворников нет, поэтому их нужно чистить вручную каждый раз перед тем, как сесть за руль. Есть машины с отапливаемыми зеркалами. Их нельзя чистить скребком, несколько минут нужно подождать, пока не заработает нагрев и лед растает.

Очистка машины от снега и льда - дело несложное. Нужно лишь приобрести качественный инвентарь для этого, а также потратить всего несколько минут, чтобы очистить машину и подготовить ее к поездке,