Сенатор: Трамп виноват в беспорядках в Капитолии

"Толпу кормили ложью. Они были спровоцированы президентом и другими влиятельными людьми", - заявил Макконнелл в Сенате.

Вероятно, это последнее выступление Макконнелла в его нынешнем статусе, поскольку уже в среду, 20 января, сенаторы-республиканцы и демократы в верхней палате Конгресса разделятся 50 на 50.

В том случае, если количество голосов по тому или иному вопросу будет одинаковым, решающий голос будет иметь вице-президент Камала Харрис, которая обеспечит перевес демократов.

На прошлой неделе Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа, и Сенат, судя по всему, скоро начнет процесс импичмента.

После того, как Палата представителей представит Сенату обвинительный акт, можно будет начать судебное разбирательство, и для вынесения приговора президенту потребуется большинство в две трети голосов.

Неясно, сколько республиканцев могло бы присоединиться к демократам при таком голосовании, которое помешало бы Трампу снова занять президентское кресло.

В среду Трамп стал первым президентом США, за импичмент которого дважды голосовала Палата представителей.