Концлагеря, пытки и принудительная стерилизация. США обвинили Китай в геноциде уйгуров. Что это за люди?

"После внимательного изучения доступных фактов я пришел к выводу, что по крайней мере с марта 2017-го года Китайская народная республика (КНР) под контролем и руководством Коммунистической партии Китая совершала преступления против человечности в отношении преимущественно мусульманского народа уйгуров, а также других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне", - говорится в заявлении

Помпео сделал заявление о геноциде уйгуров за день до момента, когда истекут его полномочия. Ранее о геноциде уйгуров уже заявил избранный президент США Джо Байден - он вступит в должность в среду, 20 января. Издание Axios указывает, что было непонятно, примет ли администрация Трампа решение по этому вопросу до инаугурации Байдена.

Уйгуры, как и другие мусульманские этнические группы долгое время подвергаются жестким репрессиям со стороны коммунистической партии Китая. Преследования начались в 2009 году, после беспорядков в административном центре Синьцзяна Урумчи, в ходе которых погибли сотни человек. Позднее они усилились после того, как некоторые уйгуры примкнули к террористической группировке "Исламское государство". Власти Китая внедрили тотальную систему контроля за жителями региона, а многих из них отправили в лагеря. По неподтвержденным данным, мусульман-уйгуров могут отправить в лагерь за любое проявление религиозности в быту, а также если у уйгура есть родственники за границей или загранпаспорт.

Официальные власти Пекина оправдывает свои действия профилактикой экстремизма и исламского терроризма, а лагеря называет местами для "профессиональной подготовки".