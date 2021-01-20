Юлия Навальная сообщила, что ее "караулит" полиция

"Вон та машина уже сутки стоит возле моего дома - это меня караулят оперативные сотрудники полиции. Ну а чему удивляться - вчера мы увидели, что они стали практиковать выездные заседания "троек", теперь - что они преследуют меня как жену врага народа. Наступил 37-й год, а мы и не заметили", - написала Юлия в Instagram.

Напомним, что 17 января Алексей Навальный прилетел в Москву из Берлина, где проходил лечение после отравления. Политик был задержан сразу после приземления в аэропорту Шереметьево, после чего - отправлен под стражу до 15 февраля.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) требует изменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, поскольку политик, по мнению ведомства, уклоняется от исполнения обязанностей условно осужденного.