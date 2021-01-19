"Давления на него не оказывается". Навального перевезли в "Матросскую тишину".

По его словам, он находится один в трехместной камере карантинного отделения, так как после прибытия из-за границы ему необходимо пройти 14-дневный карантин.
У Навального есть холодильник, телевизор, горячая вода и электрический чайник. Кроме того, отмечает Мельник, оппозиционеру выдали посуду, постельные принадлежности и набор для гигиены.
"Алексей Анатольевич сказал комиссии, что он рад снова оказаться на Родине и поблагодарил за поддержку. Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не оказывается", - цитирует Мельника "Медуза".
Напомним, Навальный был арестован на 30 суток. Суд состоялся в отделении полиции, где он провел ночь после возвращения из Берлина.
Галерея: Возвращение Навального в Москву
Решение суда будет обжаловано, сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев. Навальный призвал народ выходить на улицы. "Не за меня, за себя", - заявил он в обращении после оглашения решения суда.
Как развивались события:
- Алексея Навального задержали вечером в воскресенье, 17 января, в аэропорту Шереметьево сразу после его возвращения из Германии, где он лечился от отравления "Новичком".
- Из аэропорта Навального перевезли в ОВД Химок.
- Политика задержали по требованию ФСИН по делу Yves Rocher в связи с "уклонением от контроля" инспекции.