Вт, 19.01.2021
Алексей сегодня сказал, что не боится. И я тоже не боюсь. Юлия Навальная
Юлия Навальная
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"Давления на него не оказывается". Навального перевезли в "Матросскую тишину".

Алексей Навальный после задержания ФОТО: AFP/SCANPIX

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в понедельник, 18 ноября, после ареста Химкинским районным судом был отправлен в московский следственный изолятор "Матросская тишина", пишет "Медуза" со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Алексея Мельникова.

По его словам, он находится один в трехместной камере карантинного отделения, так как после прибытия из-за границы ему необходимо пройти 14-дневный карантин.

У Навального есть холодильник, телевизор, горячая вода и электрический чайник. Кроме того, отмечает Мельник, оппозиционеру выдали посуду, постельные принадлежности и набор для гигиены.

"Алексей Анатольевич сказал комиссии, что он рад снова оказаться на Родине и поблагодарил за поддержку. Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не оказывается", - цитирует Мельника "Медуза".

Напомним, Навальный был арестован на 30 суток. Суд состоялся в отделении полиции, где он провел ночь после возвращения из Берлина.

Галерея: Возвращение Навального в Москву

Решение суда будет обжаловано, сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев. Навальный призвал народ выходить на улицы. "Не за меня, за себя", - заявил он в обращении после оглашения решения суда. 

Как развивались события:

  • Алексея Навального задержали вечером в воскресенье, 17 января, в аэропорту Шереметьево сразу после его возвращения из Германии, где он лечился от отравления "Новичком".
  • Из аэропорта Навального перевезли в ОВД Химок.
  • Политика задержали по требованию ФСИН по делу Yves Rocher в связи с "уклонением от контроля" инспекции.

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